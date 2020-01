Licia Nunez crolla nella notte dopo l’addio di Barbara: Clizia in soccorso

By

Licia Nunez crolla nella notte dopo l’addio di Barbara: il dramma del figlio perso e l’amore a metà. Clizia Incorvaia in soccorso

Dopo aver appreso la notizia dell’addio ‘social’ della fidanzata Barbara, Licia Nunez ha passato una notte difficile al Grande Fratello Vip. L’attrice prima ha raggiunto Cucuzza, Rita Rusic e Paolo Ciavarro nella suite, cercando di capire con loro il gesto della compagna – ma senza trovare risposta -, poi si è rifugiata da Clizia Incorvaia, avendo un crollo emotivo e lasciandosi andare a confessioni tanto intime quanto struggenti. Nel colloquio fitto e a luci spente, è riemerso anche il ‘fantasma’ del figlio perso…

“Da quando ho perso mio figlio non sono più completa”

Licia, nella cena che ha consumato nella suite, si è arrovellata con gli altri inquilini per cercare di capire quale sia il ‘gesto’ a cui ha fatto riferimento la fidanzata Barbara e che, al momento, ha fatto saltare la relazione. Tuttavia nessuno, pur rimembrando situazioni e vicende accadute all’interno della Casa, ha trovato un qualsivoglia atteggiamento della Nunez irrispettoso o ‘pericoloso’, tale da porre fine al rapporto. Il mistero rimane. Licia ha poi raggiunto Clizia e nel cuore della notte è crollata. “Da quando ho perso mio figlio non sono più completa, sono a metà, vivo sempre tutto a metà, perché mi manca quell’altra parte”, ha confessato, provata e al limite della disperazione. “E – ha aggiunto tra le lacrime – fino a poco tempo fa amavo a metà e solo Dio sa cosa significa vivere in questo modo. Una vita di m…”

Clizia: “Non puoi vivere nel passato, altrimenti non godrai mai del presente e del futuro”

Clizia ha cercato di farle forza, dicendole che ha tutta la vita davanti e che può ancora tranquillamente avere un figlio. “Non riesco a dimenticarlo, anche se sono passati 17 anni”, la replica dell’attrice, sempre più in difficoltà emotiva. “Non puoi vivere nel passato, altrimenti non godrai mai del presente e del futuro. Devi imparare a perdonarti. Hai tante possibilità, un figlio puoi farlo quando vuoi”, le ha sussurrato Clizia, prima di stringerla a sé in un lungo abbraccio.