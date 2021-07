Libero De Rienzo “non rispondeva alle chiamate”: l’allarme dalla moglie

C’è ancora tanta incredulità attorno alla morte di Libero De Rienzo. I suoi colleghi sono senza parole, la sua famiglia è devastata. La moglie Marcella Mosca probabilmente non riesce ancora a rassegnarsi, così come tanti fan dell’attore. Sì, tanti, perché Libero era uno dei più talentuosi e più bravi della nuova leva. Aveva solo 44 anni e un malore se lo è portato via, lasciando un grande vuoto nelle persone a lui care ma anche nel cinema italiano. Quella che sembrava essere una scomparsa dovuta a un infarto, un malore, si sta trasformando in un giallo. Oggi sono emersi nuovi dettagli: a fare una nuova ricostruzione dei fatti è stato il Corriere.

Il corpo senza vita di Picchio, così lo chiamavano amici e parenti, è stato ritrovato da un amico, sul pavimento della sua abitazione a Roma. In un primo momento si è parlato di un infarto, poi invece la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. In attesa dell’autopsia, che sarà eseguita lunedì al Gemelli, e di ulteriori indagini, oggi è emerso che l’allarme è partito proprio dalla moglie Marcella.

I carabinieri della stazione Madonna del Riposo di Roma hanno ascoltato la moglie dell’attore e l’amico che lo ha ritrovato. Adesso è in corso la ricostruzione dei fatti e ogni dettaglio delle ultime 48 ore di vita di Libero De Rienzo sono importanti. Era solo in casa, aveva con sé il cellulare ed è proprio in questo che potrebbero nascondersi importanti indizi su come sono andate le cose. I carabinieri grazie al cellulare riusciranno a ricostruire gli ultimi movimenti e a risalire agli ultimi contatti.

La moglie Marcella Mosca aveva provato a chiamarlo al telefono più volte. Libero non ha mai risposto a quelle chiamate, né ha richiamato in un secondo momento. Per questo la donna si è subito preoccupata e ha chiamato l’amico di famiglia che aveva la copia delle chiavi di casa. Il resto è cosa nota: l’amico si precipita nell’abitazione e trova Libero De Rienzo morto sul pavimento. In un primo momento ha pensato a un malore, ha chiamato i soccorsi immediatamente, ma purtroppo era già troppo tardi. Ora toccherà alle forze dell’ordine trovare risposte a tanti interrogativi su come è successo. Pare che in casa siano stati ritrovati anche diversi farmaci e tracce di polvere da analizzare.