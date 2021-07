Libero De Rienzo morto a 44 anni: l’attore è stato trovato senza vita in casa

By

Lutto nel mondo del cinema: Libero De Rienzo è morto a soli 44 anni. L’attore napoletano è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma, in zona Madonna del Riposo. Secondo quanto si legge, un amico si è precipitato nella sua abitazione preoccupato, dopo le continue chiamate senza risposta. Purtroppo, sono stati inutili gli interventi dei soccorsi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

Come si poteva già immaginare, il corpo dell’attore è stato sottoposto all’autopsia. Una terribile notizia quella che colpisce il mondo della recitazione. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Classe ’77, era noto anche per aver vinto il David di Donatello, sia nel 2002 che nel 2006. Ricordato per la sua interpretazione di Giancarlo Siani nel film Fortapasc di Marco Risi, aveva intrapreso la carriera da attore seguendo le orme del padre, Fiore De Rienzo.

Ha precisamente iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni ’90. Scendendo nel dettaglio, nel 1996, debuttò in teatro con il gruppo Fura des Baus. Lavorò insieme al gruppo Area Teatro e si dedicò ad alcuni spot pubblicitari, per poi esordire sul grande schermo nel 1999 con il film Asini di Antonello Grimaldi.

Vinse il David di Donatello con il ruolo di Burt in Santa Maradona, come migliore attore non protagonista. Si aggiudicò, nella stessa categoria, la candidatura al Nastro d’Argento con A/R andata + ritorno nel 2003.

Sul piccolo schermo ha lavorato ne Il sequestro Soffantini, La mia casa in Umbria, Nassiriya, Mundo civilizado e Milano Palermo – Il ritorno. Il suo esordio alla regia arrivò nel 2005 con Sangue – La morte non esiste.

Quattro anni dopo, riuscì a ottenere un’altra nomination per il David di Donatello e per i Nastri D’Argento. Nel 2013 è stato presente tra i protagonisti di Miele, di Valeria Golino, e nel 2014 ha recitato in Smetto quando voglio.

Sebene vivesse dall’età di due anni a Roma, Libero De Rienzo era legato a Napoli. L’attore di soli 44 anni lascia la moglie Marcella e i due figli di 6 e 2 anni.

Secondo quanto riporta l’Ansa, dopo i funerali – la data non è ancora stata fissata – la salma darà inumata in Irpina, accanto alla sua mamma.