Liam Hemsworth sta male: le prime parole sulla rottura con Miley Cyrus

Cosa ha detto Liam Hemsworth sulla separazione da Miley Cyrus

Periodo nero, nerissimo, per Liam Hemsworth. L’attore non ha preso bene la separazione dalla moglie Miley Cyrus, avvenuta dopo neppure otto mesi di matrimonio. Una rottura improvvisa, giunta come un fulmine a ciel sereno, ma che ha letteralmente distrutto l’australiano. Al momento Liam è tornato a casa, in Australia, dove sta trascorrendo qualche giorno in compagnia del fratello Chris Hemsworth e della sua famiglia. Raggiunto da un paparazzo del Daily Mail Australia, la star di Hunger Games non ha nascosto il proprio dolore e tutta la sofferenza che sta provando a causa di questo addio all’ex stellina Disney. Che, al contrario, sta affrontando il post rottura in Italia, più precisamente sul lago di Como.

Le parole di Liam Hemsworth sull’addio a Miley Cyrus

“Non puoi capire come sia. Non voglio parlare di questo“, ha replicato Liam Hemsworth al paparazzo australiano che ha provato ad estorcere all’attore una prima dichiarazione post separazione da Miley Cyrus. Fino ad oggi è stata infatti solo la cantante e attrice a commentare la vicenda. Prima tramite un portavoce, che ha annunciato la separazione a People, poi attraverso un post Instagram, nel quale – in maniera piuttosto filosofica – ha parlato dei cambiamenti inevitabili della vita. “Non combattere l’evoluzione perché non vincerai mai. Come le montagne su cui sto sopra sopra, una volta erano sott’acqua, collegate all’Africa… il cambiamento è inevitabile. Mio padre mi ha sempre detto la natura non è mai di fretta ma sempre in tempo. Riempie il mio cuore di pace e speranza sapere che è vero. Mi è stato insegnato di rispettare il pianeta e il suo processo e sono motivata a fare lo stesso con me stessa…”, ha scritto.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth erano in crisi da tempo

Secondo fonti vicino alla coppia, Miley Cyrus e Liam Hemsworth erano in crisi da tempo. Nonostante la loro storia sia iniziata dieci anni fa – sul set del film The Last Song – i due faticavano a capirsi nell’ultimo periodo. Ma c’è anche chi parla della presenza di una terza persona: la blogger Kaitlynn Carter, con la quale Miley sta trascorrendo le vacanze in Italia. Le due sono state paparazzate mentre si baciavano e si scambiavano tenere effusioni: il matrimonio tra Liam e Miley è dunque finito per colpa di Kaitlynn?