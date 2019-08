Miley Cyrus e Liam Hemsworth: addio dopo 8 mesi di matrimonio

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati

Notizia inaspettata nel mondo dello showbiz americano. Miley Cyrus e Liam Hemsworth, una delle coppie più belle e apprezzate a Hollywood, si sono detti addio. Le voci di una rottura si seguivano da giorni ma solo ora un portavoce dell’ex stellina Disney ha confermato il tutto. Miley e Liam hanno deciso di separarsi dopo otto mesi di matrimonio. Lo scorso 23 dicembre si sono sposati in gran segreto, con una cerimonia molto intima, nella casa di Miley nel Tennessee. La relazione tra la Cyrus e Liam andava avanti da dieci anni seppur con qualche pausa e momento di crisi. Dopo il matrimonio i due sembravano molto uniti e affiatati ma non hanno neppure festeggiato il primo anniversario di matrimonio che hanno subito deciso di percorrere strade diverse.

“Sì, la coppia ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere”, ha dichiarato il portavoce di Miley Cyrus a People. “Liam e Miley hanno deciso di comune accordo di separarsi. Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner che come singoli, hanno deciso che questa è la scelta migliore mentre entrambi si focalizzano sulle loro vite e sulle loro carriere. Continueranno a prendersi cura di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati. Vi preghiamo di rispettare la loro privacy”, ha aggiunto. Al momento nessun commento è arrivato dagli ex coniugi.

Miley Cyrus è al momento in Italia con un’amica

In questi giorni Miley Cyrus si trova in Italia con l’amica Kaitlynn Carter, blogger molto nota negli Stati Uniti. Le due hanno scelto il lago di Como per trascorrere qualche giorno di relax.