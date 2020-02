Levante a Verissimo parla del nuovo fidanzato: “Diodato? Siamo amici”

Levante intervista a Verissimo: le parole sulla vittoria di Diodato al Festival di Sanremo 2020

Nuova intervista televisiva per Levante. Dopo Domenica In la cantante è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 22 febbraio. Claudia Lagona – questo il vero nome dell’artista – ha parlato della sua recente esperienza al Festival di Sanremo e della storia ormai conclusa con Diodato. Levante è molto contenta della vittoria del suo ex fidanzato e collega ma oggi è felice accanto ad un’altra persona, di cui preferisce per il momento non fare il nome. Claudia è sempre stata molto riservata e pure la storia con Antonio – durata dal 2017 al 2019 – è stata vissuta lontano da gossip e pettegolezzi.

Il rapporto oggi tra Levante e Diodato dopo due anni d’amore

“Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici”, ha dichiarato Levante a Verissimo. La 32enne ha chiarito – per l’ennesima volta – che la canzone vincitrice di Sanremo 2020 Fai rumore non è stata scritta per lei. “A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me, ma non è per me quella canzone”, ha puntualizzato.

Levante è fidanzato con un ragazzo che non fa parte dello showbiz

“Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso”, ha confidato Levante, che sta riscuotendo un buon successo con il suo ultimo album discografico.