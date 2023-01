Levante, grave lutto prima di Sanremo: il sostegno dei colleghi

By

Una triste perdita per la cantautrice che commuove sui social network e riceve tutto l’affetto dai suoi fan e non solo

Grave lutto per Levante che si ritrova a dover addio alla sua adorata nonna. La stessa cantautrice ha dato la triste notizia con il suo ufficiale profilo Instagram, attraverso un commovente messaggio. Un annuncio struggente per l’artista, che ha condiviso diversi ricordi, tra cui un video che la ritrae mentre si trova sotto casa della nonna, che sta stendendo i panni sul balcone di casa. Un momento di vita quotidiana che commuove, preceduto da altri video che vedono protagonista sempre nonna Rosalia, questa volta mentre cucina e mentre tiene in braccio la figlia di Levante.

Claudia Lagona, questo il vero nome della cantautrice, è diventata mamma a febbraio del 2022, quasi un anno fa. Oggi la triste notizia, condivisa attraverso una foto che ritrae due mani che si stringono, quella sua e quella della nonna. Levante non ha nascosto di aver pianto per la triste perdita, che ha lasciato dentro di lei un vuoto enorme.

“Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto ‘quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?’. Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre”

Il grave lutto è avvenuto poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2023 e Levante è una dei concorrenti con la canzone Vivo. Di sicuro sul quel palco porterà anche un po’ di nonna Rosalia. E proprio sull’evento musicale, a cui prenderà parte dal prossimo 7 febbraio all’11 febbraio 2023, la cantautrice ha raccontato un aneddoto dei giorni scorsi, svelando una curiosa conversazione con la nonna.

“Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. ‘Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!’ ‘Se, se!'”

Sono tantissimi i fan della cantautrice che in questi minuti stanno cercando virtualmente di mostrare la loro vicinanza. Non solo, anche alcuni dei suoi colleghi sono corsi sotto il post con cui Levante ha annunciato la morte della nonna e hanno condiviso un pensiero d’affetto per lei e la sua famiglia. Tra i primi commenti figurano quelli di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, le quali hanno commentato con un cuore.

“Condoglianze ti abbraccio forte”, ha scritto Nek. All’appello non manca Laura Pausini: “Ti abbraccio forte”. E ancora ha condiviso un cuore per abbracciarla virtualmente anche Elisa Toffoli. Non solo cantanti, ma anche altri volti noti hanno prontamente dato il loro sostegno. Tra questi Cristina Marino, Valeria Graci e Veronica Ruggeri. A questi si aggiungeranno, probabilmente, molti altri nelle prossime ore.