Levante ha partorito, nata la prima figlia: nome scelto, chi è papà Pietro

La cantante Levante ha partorito la sua prima figlia! La notizia è arrivata oggi pomeriggio sui suoi profili social, ma il parto è avvenuto ieri. La bimba è venuta alla luce domenica 13 febbraio, ma le prime ore della sua vita sono state lontane dai social; se la sono coccolata solo mamma e papà. I fan però hanno atteso questo giorno, quindi era giusto condividere anche con loro questo momento di felicità. E soprattutto aggiornarli, renderli partecipi della nascita della figlia, visto che erano tutti in attesa di conoscere la piccola.

Per il momento Levante ha postato solo una foto in cui la bimba si vede a metà, ma è bastato per far sciogliere tutti, a giudicare dai commenti. Come si chiama la figlia di Levante? Il nome scelto è davvero molto particolare: si chiama Alma Futura. A lei sono già andate le prime righe d’amore di mamma Claudia – questo il nome della cantante all’anagrafe. Su Instagram, sotto la foto della figlia Alma Futura, Levante ha scritto:

“Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”

Parole bellissime della neomamma, che sta provando una felicità del tutto inattesa e inaspettata. Sì, perché dopo aver annunciato di essere in dolce attesa Levante ha ammesso le sue paure, soprattutto perché ha scoperto di essere incinta al terzo mese. Ha promesso ai fan che questa nuova vita da mamma non cambierà ciò che è sempre stata Levante, ma sarà semplicemente una vita più affollata. Nel messaggio anche una dedica al compagno: “Grazie Pietro per questo viaggio”. Poi ha ringraziato tutto lo staff medico dell’ospedale in cui ha partorito, Humanitas San Pio X di Milano. “È stato un momento indimenticabile”, ha aggiunto.

Ma chi è il papà della figlia di Levante? Non è affatto un mistero, anzi i due sono una coppia affiatata e che mandano in tilt i social con le loro foto insieme. Pietro e Levante insieme piacciono davvero tanto e la notizia dell’arrivo della loro figlioletta ha riempito ancor di più di gioia i fan della cantante. Lui è un avvocato, ha origini del Sud ma vive al Nord per motivi di lavoro, pare. Non appartiene al mondo dello spettacolo, ha un profilo Instagram privato con più persone seguite che follower. Si sono conosciuti per caso a una cena, ma è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono messi insieme nel 2019 e oggi hanno accolto nella loro vita la piccola Alma Futura.