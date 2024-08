Leotta sommersa da critiche: follower notano un errore nelle storie

Diletta Leotta si è trovata recentemente al centro dell’attenzione a causa di una storia pubblicata nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ufficiale. Nello specifico la conduttrice radiofonica e televisiva ha sbagliato a scrivere una parola in inglese ed i suoi follower non hanno esitato a farglielo subito notare. Sotto ai suoi post si possono difatti leggere alcuni commenti da parte di utenti che l’hanno criticata o hanno ironizzato sulla questione. Scopriamo meglio che cosa ha scritto che ha scatenato le polemiche del web.

E’ bastato un piccolo errore per far finire la conduttrice Diletta Leotta al centro di una polemica sui social. Nelle ultime ore, difatti, Leotta ha condiviso nelle stories del suo profilo Instagram ufficiale un tenero scatto in compagnia della sua famiglia. La conduttrice radiofonica e televisiva si è precisamente mostrata con suo marito Loris Karius e sua figlia mentre si godevano le vacanze estive. In accompagnamento alla foto ha aggiunto la didascalia “Happyness”, volendo sottolineare la felicità di quel momento. E’ stata proprio questa parola ad aver scatenato le critiche da parte dei suoi follower.

Sono stati numerosi gli utenti che hanno commentato il suo ultimo post facendole notare l’errore. La parola inglese utilizzata da Diletta che tradotta vuol dire “Felicità”, difatti, si scrive “Happiness” e non “Happyness” come fatto da lei. Quell’y, quindi, le ha attirato numerose critiche ed inviti a scrivere la prossima volta in italiano piuttosto che in inglese per evitare possibili nuovi errori.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti ricevuti dalla conduttrice in merito alla parola scritta in modo sbagliato:

Insomma quella y le è costata molto cara!

Le nozze di Leotta e Karius

Diletta Leotta ed il portiere tedesco Loris Karius si sono sposati lo scorso giugno. Le nozze sono state celebrate dalla coppia alle Isole Eolie, precisamente sull’isola di Vulcano. Il tema della festa è stato “Aria d’amore”. Al matrimonio hanno preso parte anche numerosi vip. Tra questi ricordiamo Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, Elisabetta Canalis, Elena Barolo, Alice Campello, Eleonora e Mariano Di Vaio, Claudio Marchisio e sua moglie Roberta, Elodie ed i Me contro te.