Pieraccioni, battuta su Barbara d’Urso a Domenica In: la reazione di Mara

Pieraccioni, la battuta in diretta su Barbara d’Urso a Domenica In: la reazione di Zia Mara

Si ride e si scherza a Domenica In. E si ride e si scherza ancor più se in studio arriva la toscanità doc di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Il primo presente fisicamente nel salotto orchestrato da Mara Venier, il secondo raggiunto telefonicamente. E proprio durante la chiamata, l’attore fiorentino si è lasciato sfuggire una simpatica battuta sulla ‘rivale televisiva’ della conduttrice veneziana, Barbara d’Urso. Nulla di offensivo, anche perché Pieraccioni, pure quando si abbandona alla goliardia, resta pur sempre un gentiluomo.

Zia Mara, la reazione alla battuta di Pieraccioni e il saluto a Barbara d’Urso

Nello studio di Domenica In, oggi domenica 20 ottobre, è sbarcato Carlo Conti. Dopo una lunga chiacchierata con Zia Mara, il conduttore ha contattato telefonicamente l’amico Pieraccioni per farsi dire, causa dimenticanza, il nome di un teatro dove si esibiranno prossimamente. E Leonardo, non appena ha alzato la cornetta e ha capito la situazione, ha ‘colpito’ la Venier. “A dir la verità mi stai disturbando perché sto guardando Barbara d’Urso”, la spassosa battuta dell’attore. Risate in studio. Mara però ha ricordato che Barbarella va in onda con Domenica Live appena dopo la conclusione di Domenica In. “Sì, ma io la sto attendendo” ha replicato Pieraccioni. Alla fine del siparietto la padrona di casa ha colto l’occasione per salutare la ‘rivale televisiva’.

Domenica In, le interviste a Carlo Conti e a Elena Santarelli

Prima della battuta di Pieraccioni è andata in scena una lunga intervista a Carlo Conti. Zia Mara è tornata alla Domenica In del 2001, dove ha avuto non pochi attriti con Antonella Clerici. Acqua passata, oggi i rapporti tra le due conduttrici sono ottimi. Dopo il presentatore di Tale e Quale, in studio è sbarcata Elena Santarelli che ha svelato nuovi dettagli sull’operazione durata 14 ore del figlio Giacomo. Il piccolo ha dovuto combattere con un tumore cerebrale. Oggi ha vinto la battaglia ed è tornato in forze.