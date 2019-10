Elena Santarelli in lacrime: retroscena inediti dell’operazione del figlio

Elena Santarelli in lacrime a Domenica In, i retroscena dell’operazione di Giacomo: “14 ore, non sapevo se l’avrei rivisto e se sarebbe uscito vivo dalla sala… Lui mi ha chiesto: ‘Posso morire?'”

Intervista intensa per Elena Santarelli a Domenica In. La showgirl, con la sapiente guida di Mara Venier, ha ripercorso le tappe della malattia di Giacomo, il figlio che ha dovuto combattere una difficile lotta con un tumore cerebrale. Lotta ardua, ma oggi vinta. E a proposito di quella battaglia, Elena ha scritto un libro per raccontare la sua storia e quella del piccolo Jack. Ma soprattutto per dare una mano alla ricerca. Infatti, come specificato anche dalla Venier, il ricavato di “Una mamma lo sa” (in uscita il 22 ottobre) sarà destinato interamente alla beneficenza, al progetto Heal.

Giacomo e il lungo intervento

“Meglio chiarire ciò, perché c’è gente stupida”, chiosa la Venier a proposito del fatto che il ricavato del libro andrà in beneficenza. Zia Mara lo sottolinea giustamente. Al tempo degli hater social bisogna specificare anche ciò che è banale. Dopodiché lancia una clip in cui si ripercorre rapidamente la battaglia di Giacomo. Il tappeto musicale che accompagna il video è la struggente ‘Leave a Light On’ di Tom Walker, un brano ricco di significato per Elena. “Questa canzone, l’avrò riascoltata 30/40 volte”, spiega con le lacrime in volto. “Era il 6 dicembre, quando Giacomo fu operato – prosegue – Un’operazione di 14 ore… Nei 5 giorni precedenti non ho mangiato. Poi ho preso delle gocce tranquillanti, non mi vergogno a dirlo”. Il ricordo è forte, ancora ben vivido: “Non sapevo se l’avrei rivisto e se sarebbe uscito vivo dalla sala operatoria…”

“Giacomo mi ha tirato giù il braccio: ‘Posso morire?'”

“Nella sala d’attesa – narra la Santarelli -, prima di entrare in sala operatoria, Giacomo mi ha tirato giù il braccio: ‘Posso morire?’ ‘Ma no, durerà un’ora…’ gli ho risposto. Dopo qualche mese lui mi ha detto: ‘Sapevo che avevi paura. Ti ho visto, ti tremavano le mani’“. Un racconto crudo ma vero, onesto, come i bambini. “A loro non sfugge il linguaggio del corpo”, chiosa la showgirl che ha poi confermato ciò che ha dichiarato pochi giorni fa: “Ho avuto un crollo dopo la guarigione di Giacomo, è vero”.