Elena Santarelli: “Ho avuto un crollo. Sono in terapia psicologica”

Elena Santarelli, periodo delicato dopo la guarigione del figlio Giacomo. La confessione: “Ho avuto un crollo. Sono in terapia psicologica”

Esistono donne forti, anche fortissime. Ma non esistono donne d’acciaio, anche perché quelle non sarebbero umane. Elena Santarelli invece lo è ed è per questo che, dopo aver lottato anima e corpo al fianco del figlio Giacomo, colpito da un tumore al cervello (oggi il piccolo è guarito e sta bene), ha avuto un crollo psicologico. Lei stessa lo ha confessato nella recente intervista rilasciata al settimanale F. La showgirl ha anche parlato del suo libro (“Una mamma lo sa”), i cui proventi saranno devoluti in beneficenza all’associazione Heal (ente di ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica).

“Il mio unico pensiero era andare avanti, sembravo dopata”

“Chi ti dice di lasciarsi tutto alle spalle non sa di che cosa sta parlando, non ha vissuto la malattia”, racconta Elena al magazine. “Ripercorrere alcune vicende – prosegue a proposito del libro – mi ha fatto male, per questo, e non mi vergogno a dirlo, sto seguendo una terapia psicologica. Si chiama ‘Emdr’ e si basa sul movimento degli occhi tra la psicoterapeuta e il paziente per elaborare il dolore”. Una tecnica che “ha aiutato anche Giacomo”, rende noto la showgirl che poi narra di come, poco dopo che ha saputo la lieta notizia della guarigione del figlio, ha avuto un crollo: “Quando Giacomo era sotto terapia, volevo fare tutto da sola, mi sentivo Wonder Woman. Il mio unico pensiero era andare avanti, sembravo dopata. Poi c’è stato il crollo e ho capito di aver bisogno di aiuto.”

“Devo riprendermi, recuperare me stessa”

Oggi Giacomo sta bene ed è “sereno, felice”, spiega mamma Elena. Naturalmente dovrà continuare a sottoporsi per molto tempo a esami specifici: “Siamo nella fase ‘Follow up’, quindi per i prossimi cinque anni dobbiamo comunque fare controlli, ma l’ottimismo non ci mancherà mai”. Alla luce del periodo delicato vissuto, la Santarelli ha dichiarato che al momento non ha intenzione di allargare la famiglia con un nuovo bebè. “Devo prima riprendermi, recuperare me stessa” la chiosa finale.