Leonardo Lamacchia dopo Amici 20 continua a essere nei pensieri e nei cuori del pubblico. Non passa giorno in cui sui social non venga ricordato da chi segue il daytime, e non solo: il cantante ha lasciato un vuoto sui gradoni della casetta. E di sicuro ha lasciato il segno, sia come persona sia come artista. In tantissimi si sono affezionati a lui e ascoltano la sua musica, ieri il cantante su Instagram ne ha approfittato per ringraziare tutti per il supporto. Oggi invece le news su Leonardo Lamacchia dopo Amici sono arrivate da Tv Sorrisi e Canzoni, che lo ha intervistato. Una lunga chiacchierata in cui ha parlato di tutto, da Sanremo Giovani al momento di buio vissuto dopo quella esperienza in cui si è fermato.

Ha parlato della differenza d’età con gli altri ragazzi in casetta, di cui aveva parlato anche Maria De Filippi. All’inizio lo preoccupava un po’, poi invece ha capito che non era affatto rilevante. La sua passione per la musica è nata quando aveva nove anni e ha chiesto ai genitori di poter cantare nel coro della chiesa. I suoi lo hanno sempre supportato, anche permettendogli di studiare canto e pianoforte dagli undici anni in poi. Non è sempre stato convinto di fare il cantante, quando ha studiato grafica e design all’università di Bari e ha lavorato come grafico ha messo un po’ da parte la musica. L’incontro che gli ha cambiato la vita è stato con Gianni Pollex, che gli propose, quando era 18enne, di cantare i suoi brani.

Poi è arrivato Sanremo Giovani nel 2017. Aveva 22 anni e si classificò quarto: “Sono stato preso e buttato su quel palco, non avevo coscienza di nulla”. Forse per questo dopo questa esperienza Leonardo ha sentito il bisogno di fermarsi. “Dopo un po’ di tempo ho sentito che non avevo cose da dire e mi sono fermato”, ha rivelato. Quindi ha preferito continuare a fare l’autore, scrivendo per l’amico Ermal Meta e per Emma: Sottovoce è proprio scritta da Leonardo di Amici 2021. Durante la quarantena qualcosa è cambiato:

“Amici è arrivato molto naturalmente con la voglia di rimettermi in gioco come artista. Era un’opportunità. Un’occasione per far sentire le emozioni che ho provato negli ultimi tre anni di silenzio. Mi ero fermato perché non avevo niente da dire. Invece nell’ultimo anno, soprattutto nel periodo della quarantena, ho scritto tanti brani. Ho fatto la mia candidatura al programma e ho cominciato a passare i provini”

Nella scuola ha imparato tanto ed è maturato, oggi sa meglio di prima chi è e cosa vuole. Questo anche grazie al suo insegnante Rudy Zerbi, che ringrazierà sempre perché lui ha capito davvero cosa volesse fare. Erano in sintonia insomma e Leonardo ha apprezzato molto anche la verità e la sincerità di Zerbi:

“Anche se magari a volte può risultare un po’ duro, ma credo che per quello che ho vissuto io, il suo sia l’atteggiamento giusto per crescere. Mi ha dato modo di riflettere”

Cosa farà dopo Amici? Di sicuro non si fermerà. Leonardo ha raccontato che vuole continuare a fare l’autore e scrivere per altri artisti, ma vuole anche scrivere per sé stesso. “Al momento sto valutando diverse proposte. Sicuramente uscirà nuova musica”, ha fatto sapere. Infine, gli è stato chiesto la prima cosa che ha fatto quando è uscito da Amici: “Sono andato al supermercato”. Gli piace perdersi tra le corsie con la musica nelle orecchie, e ora non vede l’ora di tornare a Bari dalla sua famiglia, e rivedere il mare. Chi vincerà Amici 2021, secondo lui? Questa la sua risposta: