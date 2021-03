Leonardo Lamacchia dopo Amici 2021 è tornato sui social. Si è preso un giorno di tempo prima di scrivere le sue prime parole, ma sono arrivate oggi. L’eliminazione è avvenuta giovedì sera, quando è stata registrata la puntata, ma ha potuto riutilizzare i social solo da domenica. Doveva aspettare insomma che la puntata andasse in onda. Ieri ha repostato delle storie su Instagram tra le sue, oggi invece ha parlato ai fan. Le prime parole dopo l’eliminazione da Amici sono sempre molto attese dai fan, anche per capire come reagiscono gli allievi. Leonardo piaceva tanto al pubblico, e soprattutto sembra opinione largamente diffusa che non dovesse uscire nella seconda puntata del Serale. Che meritasse di più, per alcuni anche in tutto il suo percorso e non solo al Serale.

Lui invece sembra essere tranquillo e sereno, come lo è stato anche nel momento dell’eliminazione. Era fortemente emozionato e commosso, ma ha accettato sportivamente il verdetto. Prima o poi toccherà a tutti, ha detto salutando i suoi compagni senza rimorsi né rimpianti. Leonardo insomma sembra soddisfatto e soprattutto pronto a ciò che lo aspetta adesso. Quindi nel suo primo messaggio dopo Amici 20 ha tirato le somme di questa fantastica esperienza che ha vissuto. E gli mancheranno molto anche i suoi compagni di classe:

“Mi è dispiaciuto tanto uscire e lasciare tutti quei matti da soli senza nessuno che facesse più la spesa (ahaha) ma, prima o poi, sarebbe accaduto comunque. La vita è un divenire di cose, un flusso di persone ed esperienze che ti forgiano e ti cambiano, questa volta sicuramente in meglio!”

Quindi ha ringraziato tutte le persone che lavorano ad Amici, dal primo all’ultimo. Non poteva mancare di fare un ringraziamento speciale a Maria De Filippi, con la quale pare sia nato un legame speciale. Maria lo ha salutato con molto affetto. Lo fa con tutti i suoi ragazzi sì, ma con Leonardo ha tirato fuori un affetto particolare forse dovuto anche all’età del cantante, più grande degli altri. Queste le parole di Leonardo per lei: “Maria, una donna unica nel suo genere di un’umanità disarmante”. Infine, ha ringraziato tutti coloro che lo seguono e che ascoltano la sua musica. E poi per tutti i messaggi che gli stanno arrivando.

Sotto il post su Instagram ci sono le risposte di personaggi famosi. Non il suo amico Ermal Meta, ma il suo ex insegnante Rudy Zerbi che ha scritto: “Sono proprio fiero di te”. Lo ha scritto in maiuscolo, per rafforzare il concetto. Ma c’è anche la risposta di Sandra Milo, che è una vera fan di Leonardo Lamacchia. Ha spesso commentato i post su Instagram e oggi ha scritto questo: