Leonardo Greco, come sta? News dopo ospedale: il messaggio

By

Ultimi aggiornamenti su Leonardo Greco dopo l’ospedale: l’ex tronista spiega come sta e scrive un messaggio per tutti quelli che combattono come lui

Leonardo Greco vuole tenere continuamente aggiornati tutti i suoi follower di Instagram. Si è preso un brutto spavento, visto che ha scoperto, qualche giorno fa, di essere positivo al Coronavirus. L’ex tronista di Uomini e Donne era stato subito ricoverato e adesso sta seguendo una precisa terapia da casa. Per fortuna ci sono dei miglioramenti e ha voluto dare forza anche ad altre persone che combattono – o hanno combattuto – proprio come lui, specificando che questo virus non deve essere assolutamente sottovalutato.

Uomini e Donne, Leonardo Greco positivo al Coronavirus: il suo ultimo messaggio social

La terapia di Leonardo Greco continua e ci sono stati già dei miglioramenti. Non sa quando potrà tornare alla vita di tutti i giorni, ma vuole condividere un messaggio importante con tutte le persone che lo seguono: “Buongiorno, Italia. Ritorneranno quei giorni dove ci perderemo in una risata, dove un calice di vino aprirà una nostra serata, dove un bacio e una carezza porterà la buonanotte. L’Italia è il paese più bello al mondo… e noi siamo speciali”.

Coronavirus e Vip: attori famosi contagiati e polemiche

Ha poi voluto dare un sentito consiglio: “Faccio un appello, lo faccio con il cuore in mano: voglio dirvi come stanno le cose… Il futuro non dipende dal Coronavirus, ma dipende da noi”. Mentre saltano fuori altri casi di Vip contagiati, c’è anche chi monta polemiche inutili: adesso è stata presa di mira la mamma del rapper Fedez.