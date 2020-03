Fedez, la mamma non resta a casa? Polemica, lui interviene

Fedez e la nuova polemica sulla mamma: non resta a casa e non rispetta le norme? Il rapper non ci sta e chiarisce tutto

Fedez è stato travolto da un’altra polemica. Inutile? Lui ha voluto comunque rispondere, visto che in molti gli hanno chiesto come mai sua madre uscisse spesso di casa per incontrare lui, Chiara Ferragni e il piccolo Leone. Il rapper, a dir poco spazientito, ha deciso di scrivere un messaggio che chiarisca finalmente tutto: tiene a precisare che tutti, nella sua famiglia, rispettano le norme per contenere il Coronavirus e che la sua mamma ha avuto un solo contatto con loro durante la quarantena. Lei deve necessariamente lasciare la propria abitazione per un motivo ben preciso.

Madre di Fedez, la spiegazione: ecco perché ha lasciato la sua casa

A chi gli ha chiesto come mai sua madre non si trovi a casa come (quasi) tutti gli italiani, Fedez ha voluto rispondere in questo modo attraverso il suo profilo Instagram: “È passata solo ieri a portare i vestiti puliti a mio padre, che dorme da noi. Vuole controllare anche se tiriamo l’acqua del water dopo aver fatto la c…a?”. Una risposta, la sua, che non ha convinto: qualcuno gli ha anche chiesto se in casa hanno una lavatrice per lavare i vestiti del padre. Risponderà anche a questa provocazione? Ma pensiamo a qualcosa di veramente serio…

La raccolta fondi dei Ferragnez, il San Raffaele chiarisce come verranno utilizzati i 3.8 milioni di euro

Fedez e Chiara sono riusciti a raccogliere quasi 4 milioni di euro e il San Raffaele, attraverso un comunicato pubblicato su Facebook, ha fatto sapere come verrà utilizzato quel denaro: “Sono partiti all’Ospedale San Raffaele i lavori per una nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza coronavirus. Grazie a Fedez e Chiara Ferragni e alla generosità di oltre 191mila persone che hanno donato sulla piattaforma di crowdfunding gofundme.com, raccogliendo più di 3,8 milioni di euro, presto avremo una nuova terapia intensiva per poter assistere i pazienti più fragili, quelli che hanno come unica opportunità di cura la terapia intensiva”.