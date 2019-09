Leo Gassmann a Sanremo 2020 dopo X Factor? L’appello ai fan

Sanremo 2020, Leo Gassmann tra i cantanti in gara? Lui ci spera

Leo Gassmann a Sanremo 2020? Il giovane cantante, e figlio dell’attore Alessandro Gassmann, ha le intenzioni chiare sul suo futuro! Lo abbiamo conosciuto a X Factor 2018, ma adesso vorrebbe tornare a emozionare sul palco dell’Ariston. Un palco non facile, ma che potrebbe rivelarsi il trampolino di lancio decisivo. X Factor è stata una vetrina, però per farcela adesso dovrà camminare sulle sue gambe e avere tanta forza. Un po’ di carica e di supporto, però, non manca da parte dei suoi fan ed è proprio a loro che ha rivolto un accorato appello oggi pomeriggio! Leo Gassmann su Instagram ha chiesto il supporto di tutti per riuscire ad arrivare a Sanremo 2020. Leo ha condiviso un sondaggio in cui si dà la possibilità agli internauti di esprimere la propria preferenza sui cantanti ex talent da vedere al prossimo Festival di Sanremo.

Leo Gassmann a Sanremo 2020? L’appello ai fan: “Ho tanto da darvi!”

Non si tratta di un sondaggio ufficiale, questo va precisato. Queste preferenze quindi non corrispondono all’approdo sicuro dei cantanti a Sanremo 2020. Tuttavia potrebbe rivelarsi uno strumento utile per Amadeus per farsi un’idea sulle preferenze del popolo più giovane. Il figlio di Alessandro Gassmann non ha nascosto la sua voglia di partecipare alla kermesse musicale più importante in Italia e così, condividendo il link al sondaggio, ha scritto: “Ragazzi! Andiamo insieme a Sanremo 2020, ho tanto da darvi!”. Un appello che è arrivato forte e chiaro ai suoi fan, visto che il cantante ha scalato i risultati del sondaggio arrivando tra le prime posizioni in poche ore!

Leo Gassmann dopo X Factor vuole Sanremo

Nel sondaggio ci sono anche suoi ex colleghi, tutti finalisti di X Factor 2018. Anastasio e Luna hanno ricevuto meno voti di Leo, forse anche grazie al suo appello su Instagram. Ma dall’ultima edizione del talent show troviamo tra i più votati anche Martina Attili, grande esclusa dalla finale. Ovviamente la sfida è anche con ex di Amici, perché nelle prime posizioni di questo sondaggio troviamo Alberto, Giordana e, udite udite, Michele Merlo, conosciuto dai più come Mike Bird, che occupa la prima posizione con quasi settecento voti di vantaggio su Martina e lo stesso Leo!