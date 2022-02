Lea-Un nuovo giorno fiction: numero puntate, cast attori, location

La fiction Lea- Un nuovo giorno è una delle novità del palinsesto televisivo Rai. Si tratta di una serie di genere drammatico-medico che vede Anna Valle interpretare i panni di Lea Castelli, un’infermiera che lavora in un reparto pediatrico. La fiction debutterà proprio oggi, 8 febbraio 2022, in prima serata su Rai1. Ecco tutte le curiosità sulla trama della serie e sul cast.

Lea-Un nuovo giorno, anticipazioni e trama

Lea-Un nuovo giorno porterà i telespettatori alla scoperta della vita di Lea Castelli, infermiera in pediatria all’ospedale di Ferrara. Lea si porta alle spalle diversi traumi. Ha perso un bambino all’ottavo mese di gravidanza e dopo ha scoperto, suo malgrado, di non poter avere più figli. In più è reduce dalla fine del suo matrimonio. Nonostante tutto ha deciso di riprendere a lavorare, prendendosi cura con amore dei piccoli pazienti a lei affidati che costituiscono per lei una vera famiglia. Purtroppo però il primario del reparto in cui è inserita è proprio l’ex marito, Marco Colomba. Ogni giorno quindi Lea è a contatto con quello che credeva essere l’uomo della sua vita. Come se non bastasse quest’ultimo si è già trovato una nuova compagna, Anna, ginecologa dello stesso ospedale. Per fortuna l’infermiera potrà contare sul supporto delle colleghe Rosa Nibbi, Favilla Mancuso, Olga Francesio e Michela Idiong. Inoltre Lea inizierà a nutrire interesse per Arturo Minerva, musicista padre single di una piccola paziente.

Lea-Un nuovo giorno, numero di puntate e location

Lea-Un nuovo giorno andrà in onda ogni martedì in prima serata su Rai1. La fiction è composta da 8 episodi che saranno trasmessi a due a due, per un totale di 4 appuntamenti. La puntata finale è prevista per il 1 marzo 2022. La serie, per quanto riguarda le riprese in esterno, è stata girata nel luogo in cui è ambientata, a Ferrara. Come riporta Tvblog il set è stato allestito nei pressi della chiesa di Santo Stefano. Le scene in interno, invece, sono state girate a Roma.

Lea-Un nuovo giorno, cast e curiosità

I protagonisti principali di Lea-Un nuovo giorno sono Anna Valle e Giorgio Pasotti, che vestono i panni rispettivamente di Lea Castelli e di Marco Colomba. Mehmet Günsür e Eleonora Giovanardi interpretano Arturo Minerva e Anna Galgano. Le colleghe di Lea hanno il volto di Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi e Rausy Giangarè nel ruolo, nell’ordine, di Rosa, Favilla, Olga e Michela. Tra gli altri attori che hanno preso parte alla serie troviamo Jerry Mastrodomenico e Primo Reggiani.

La fiction è stata presentata a Sanremo 2022 dalla stessa Anna Valle lo scorso 3 febbraio 2022. Si tratta di una delle tre serie televisive lanciate in Rai questa settimana. Domenica 6 febbraio 2022 ha debuttato L’Amica Geniale 3 mentre ieri, 7 febbraio 2022, è stato il turno della seconda stagione di Màkari.