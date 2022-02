Màkari 2: numero puntate, anticipazioni, trama, cast e nuovi attori

La seconda stagione della fiction Rai Màkari, che vede protagonista l’attore palermitano Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, è in arrivo. La serie che intreccia il genere poliziesco e la commedia, la cui prima stagione è andata in onda nella primavera del 2021, è pronta a tornare portando con sé novità e conferme. Ecco qualche anticipazione sulla trama, il numero di episodi, il cast e la data di uscita della fiction.

Màkari, anticipazioni e trama della seconda stagione

La prima stagione di Màkari si è chiusa con il saluto tra il protagonista, Saverio Lamanna, e Suleima, interpretata da Ester Pantano. Quest’ultima, studentessa di architettura, in procinto di partire per Milano dalla Sicilia, ha rivelato a Saverio di poter essere incinta. La seconda stagione vedrà quest’ultimo che, rimasto in Sicilia, continuerà a cercare di affermarsi come scrittore. Purtroppo però il suo editore, Accursio Miragno, impersonato da Maurizio Bologna, deciderà di abbandonarlo a causa dei bassi ricavi dei suoi scritti. Per fortuna però a consolare l’investigatore arriverà Suleima, di ritorno da Milano. Questa metterà le radici in Sicilia perché incaricata di seguire un nuovo progetto, “La città del Sole”.

A mettere zizzania nella loro relazione sarà Teodoro Bettini, capo della ragazza che ha il volto di Andrea Bosca. Questo farà ingelosire Saverio, che diventerà sempre più spaventato di perdere Suleima, nel frattempo diventata più matura. Insieme alle vicende personali per il giornalista e investigatore ci saranno tre casi da risolvere insieme al fidato Piccionello, interpretato da Domenico Centamore, con il quale vivrà episodi dal sapore tragicomico che ispireranno al solito i suoi libri.

Màkari 2, data di uscita e numero di puntate

Màkari 2 debutterà una volta terminata la settimana del Festival di Sanremo. La prima puntata, precisamente, andrà in onda su Rai1 lunedì 7 febbraio. La nuova stagione è composta da 3 puntate, una in meno rispetto alla prima, ognuna della durata di 100 minuti. La fiction andrà in onda quindi per 3 lunedì consecutivi: il 7, il 14 e il 21 febbraio.

Màkari 2, cast: conferme e nuovi volti

Come già anticipato, il cast principale, formato da Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci è confermato. A questi attori si aggiungono Andrea Bosca e numerose guest-star. Tra esse Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, Lorenzo Crespi e Bruno Torrisi. Quest’ultimo sarà presente nella puntata finale, mentre i primi due nella seconda. Tra le conferme c’è anche la regia di Michele Soavi e la sigla cantata da Il Volo.