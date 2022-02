L’amica geniale 3: numero puntate, cast, location, repliche

Lila e Lenù, alias Gaia Girace e Margherita Mazzucco, di nuovo sul piccolo schermo! L’amica geniale torna finalmente in tv con l’attesissima terza stagione. La serie tratta dai romanzi di successo di Elena Ferrante riparte sul piccolo schermo domenica 6 febbraio 2022. Otto gli episodi, spalmati su quattro prima serate, con il finale previsto per domenica 27 febbraio 2022 (salvo cambiamenti improvvisi di programmazione).

Il cast

L’amica geniale-Storia di chi fugge e di chi resta vede le due amiche Lila e Lenù alle prese con l’età adulta, tra matrimoni e figli. Gaia Girace e Margherita Mazzucco dovevano restare in scena solo per le prime puntate per poi passare il testimone ad interpreti più adulte ma il nuovo regista Daniele Lucchetti ha deciso di non fare alcuna sostituzione nonostante diversi provini (ai quali ha partecipato anche Serena Rossi).

La Girace e la Mazzucco, così come tutti gli altri giovani interpreti, restano in scena per tutta la terza stagione. L’addio è confermato per la quarta stagione, dove Gaia, Margherita e colleghi non sarebbero più credibili nei panni di personaggi adulti. Al momento le riprese delle ultime puntate non sono ancora iniziate.

La location

L’amica geniale 3 è stata girata tra Roma, Napoli e Firenze. Ma pure a Milano e Caserta. La città della reggia aveva già prestato gli spazi dell’ex fabbrica della Saint-Gobain per la ricostruzione del Rione Luzzati. Nella terza stagione è invece Casertavecchia a prestare al set le sue meravigliose vie arroccate, incastrate fra loro.

Le repliche

Le repliche della terza stagione de L’amica geniale vanno in onda ogni mercoledì sera, alle 21.20, su Rai Premium. Tutti gli episodi, fin dalla prima stagione, sono poi disponibili in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.

La trama

La terza stagione de L’amica geniale è ambientata negli anni Settanta. Lila e Lenù sono ormai due giovani donne in un mondo che cambia. Lila, lasciato il marito Stefano nonché padre del figlio Gennarino, vive con Enzo e lavora nella fabbrica di Bruno Soccavo. Lenù è invece fidanzata con l’accademico Pietro e pubblica il suo primo romanzo, che racconta la sua infanzia a Napoli e il rapporto tormentato con l’amica.

A Firenze Lenù ritrova Nino Sarratore, il suo amore di gioventù nonché ex amante di Lila. Elena decide però di sposare Pietro, che appartiene ad una famiglia prestigiosa, e diventa madre. La storia delle due protagoniste incrocia le lotte sindacali e politiche dell’epoca – insieme denunciano le condizioni disumane della fabbrica dove lavora Lila – e quelle per l’emancipazione femminile, non condivisa dal marito di Lenù.

Intanto Michele Solara diventa sempre più potente e continua ad avere uno strano rapporto con Lila nonostante il suo matrimonio con Gigliola. Invece Marcello Solara, ex fidanzato della Cerullo, intreccia una relazione con Elisa, la sorella minore di Lenù.