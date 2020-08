Lea Michele ha partorito, mamma felice: marito Zandy Reich ora con lei

Lea Michele ha partorito! Un maschietto, per lei e il marito Zandy Reich: notizia, questa, riportata dalla rivista People. La neo-mamma è in perfetta salute così come il suo bambino, che è venuto alla luce il 20 agosto, ma solo oggi è saltata fuori questa stupenda notizia. Una persona vicina alla coppia ha rivelato che, dopo il parto, Lea e Zandy si sono rifugiati nel loro nido d’amore per passare quanto più tempo possibile assieme al loro primogenito. La gravidanza di Lea Michele non ha avuto mai complicanze e anche il parto non ha presentato nessun tipo di problema: il bambino è sano come un pesce ed è circondato dall’amore dei suoi genitori e dei suoi nonni. La mamma dell’ex attrice di Glee è stata molto vicina a sua figlia durante questo periodo così speciale e, con lei, ha immortalato sempre bellissimi momenti: nel giorno della Festa della Mamma, hanno pubblicato sui social una foto in cui accarezzano assieme il pancione della ragazza. Ora, invece, hanno tra le braccia quella tenera creatura che hanno amato sin da subito.

Lea Michele è diventata mamma: è nato il primo figlio

Da quello che riporta Peolple, sembra proprio che il figlio di Lea Michele non abbia fatto passare nessuna notte insonne ai due neo-genitori: dorme sempre come un angioletto. Dopo il matrimonio avvenuto nell’aprile del 2018, Zandy e Lea hanno espresso il desiderio di diventare papà e mamma. E quel giorno è finalmente arrivato. Due anni dopo, si è parlato di una presunta gravidanza della 33enne, confermata solo il mese successivo da una foto pubblicata proprio da lei su Instagram in cui accarezza la sua pancia.

Parto Lea Michele news: marito Zandy Reich al settimo cielo

Le accuse pesanti che le hanno rivolto contro alcuni attori di Glee sono ormai acqua passata. È felice di essere con suo marito e quel bambino a lungo desiderato. Zandy Reich e Lea Michele si sono sposati nel 2018 e il loro fidanzamento risale a qualche tempo prima, quando l’attrice aveva mostrato ai suoi follower un prezioso anello come conferma della sua volontà di vivere una nuova storia d’amore.