Lea Michele conferma la gravidanza: l’attrice mostra il pancione

Lea Michele incinta: la prima foto dell’attrice con il pancione

People non sbaglia un colpo: Lea Michele è davvero incinta. Dopo l’indiscrezione riportata dal magazine qualche giorno fa l’attrice lanciata da Glee ha ufficialmente confermato la gravidanza. La 33enne ha postato su Instagram la prima foto col pancione (che potete vedere più in basso). Un pancione già bello grande, tanto che è probabile che il primogenito dell’interprete arrivi subito dopo la fine dell’estate. “Così grata”, ha scritto Lea a corredo dello scatto, che la immortala nel giardino della sua villa, con i capelli sciolti e addosso un lungo vestito blu. La Michele non ha fornito ulteriori dettagli ma i like e i commenti si sono sprecati. Tanti i colleghi e personaggi che si sono affrettati a scrivere alla futura mamma. Tra questi Emma Roberts (“Piango, urlo, ti voglio bene!”) e Ashley Tisdale (“O mio Dio!”).

Lea Michele incinta nel 2020 come il suo personaggio in Glee

Nei giorni scorsi i fan di Lea Michele non hanno potuto fare a meno di notare che la loro beniamina è rimasta incinta nello stesso anno del suo personaggio in Glee. Nella sesta ed ultima stagione, infatti, c’è stato un salto temporale proprio al 2020 che ha svelato che in quella data Rachel è incinta (il suo personaggio faceva da madre surrogata per Kurt e Blaine). Un’analogia che ha letteralmente fatto impazzire tutti i follower della bella Michele, sicuramente una delle più talentuose ad Hollywood.

Primo figlio per il marito Lea Michele e Zandy Reich

Lea Michele aspetta un bambino dal marito, il business man Zandy Reich. I due sono convolati a nozze lo scorso anno, dopo il primo incontro avvenuto, grazie ad amici in comune, nel 2017.