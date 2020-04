Lea Michele è incinta: primo figlio per l’attrice e il marito Zandy Reich

Lea Michele aspetta un figlio dal marito Zandy Reich

Cicogna in volo per Lea Michele. L’attrice e cantante lanciata da Glee è in attesa del suo primo figlio. A dare la notizia il sempre informato People, che ha appreso lo scoop da una fonte molto vicina alla futura mamma. La 33enne aspetta un bambino dal marito, il business man Zandy Reich. I due sono convolati a nozze lo scorso anno, dopo il primo incontro avvenuto, grazie ad amici in comune, nel 2017. “Da tempo sognavano di diventare genitori”, ha spifferato l’insider al magazine americano. Al momento non si hanno ulteriori dettagli: la futura mamma ha preferito non commentare la notizia. Molto probabilmente il parto è previsto entro la fine dell’anno anche se toccherà attendere le prime dichiarazioni di Lea per saperne di più.

La storia d’amore tra Lea Michele e Zandy Reich

Lea Michele e Zandy Reich si frequentano dal 2017. Il primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e la passione è subentrata solo in un secondo momento, dopo un lungo periodo di amicizia. Qualche anno dopo la fatidica proposta di matrimonio, che l’artista ha subito accettato. Zandy non fa parte del mondo dello showbiz: ha due lauree (una in economia, l’altra in finanza) ed è attualmente il presidente dell’azienda di abbigliamento AYR.

Lea Michele: tutti gli amori prima di Zandy Reich

Prima di accettare la proposta di matrimonio di Zandy Reich, Lea Michele ha vissuto altre storie d’amore. La più importante è stata quella con Cory Monteith, collega di Glee morto nel 2013. Ma sul set della serie tv Fox, Lea ha avuto un flirt pure con Matthew James Morrison, che indossava i panni di Will.