Wilma Goich ne ha per tutti. La cantante è uscita lo scorso 23 gennaio dalla Casa del “Grande Fratello Vip“, dopo un percorso lungo più di quattro mesi. All’interno del reality, Wilma è riuscita a guadagnarsi uno spazio importante, facendosi conoscere in tutte le sue sfaccettature. In particolar modo, si è parlato molto della sua amicizia speciale con Daniele Dal Moro, a cui l’ex vippona si era molto affezionata. A tal proposito, l’ex moglie di Edoardo Vianello ha rilasciato un’intervista a Giada De Miceli durante la trasmissione radiofonica “Non succederà di più”, in cui ha parlato della squalifica del giovane veronese e del suo rapporto con Oriana Marzoli. Ma la 77enne non si è risparmiata e ha avuto da ridire anche sulle altre due coppie di quest’edizione del GF Vip: i ‘Donnalisi‘ (Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi) e gli ‘Incorvassi‘ (Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia).

Wilma Goich su Oriana: “La squalifica di Daniele è colpa sua”

Wilma ha espresso tutto il suo dispiacere per la squalifica di Daniele Dal Moro e ha accusato Oriana Marzoli di essere la responsabile dell’uscita dell’ex vippone. Il 32enne è stato cacciato via a causa di un video divenuto virale sul web, in cui i due stavano giocando a togliersi il trucco a vicenda. Il GF Vip ha ritenuto il modo di scherzare di Daniele inappropriato e ha deciso di prendere provvedimenti. Ma, secondo la Goich, tutto sarebbe causa della reazione della Marzoli:

La colpa è stata di Oriana perché lei per fare “aiuto, aiuto, mi fai male” ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando. Per me la colpa è di Oriana. Loro li hanno sempre fatti questi giochi. Anche Oriana poi ha detto “è stata colpa mia”. Non ci credo che le faceva male davvero il collo, neanche se lo vedo. Dato che io li avevo già visti fare giochi di questo genere, lei è una che urla. Urla quando gioca a biliardo, quando sta in giardino, lei ha una voce acutissima e urla.

In aggiunta, la cantante ha anche parlato del rapporto tra i due, mostrandosi totalmente contraria alla coppia. Secondo Wilma, Oriana è una ragazza troppo esigente e un ragazzo riservato e poco affettuoso come Daniele non potrebbe mai accontentarla. Inoltre, ha aggiunto che, semmai dovessero provare a frequentarsi al di fuori, sarebbe solo per visibilità e per fare un ‘giro di copertine’. Tornando alla squalifica, l’ex vippona ha fatto intendere che ci sarebbe qualcosa di non detto dietro questa vicenda. Dello stesso parere anche lo stesso Dal Moro, come ha riferito alla stessa Wilma:

Io penso che sia stata ingiusta. Credo che dietro ci sia altro, anche perché ho parlato al telefono con Daniele. Lui mi ha detto di essere molto arrabbiato, ma di non voler dire niente finché non finisce il contratto. Ho delle idee ma non vorrei dire che non vanno bene. Io penso che Daniele fosse un sicuro finalista. Poteva anche vincere. Forse dava fastidio a qualcuno. Anche a me ha detto che aspetta la fine del contratto e dopo dirà le cose come stanno.

Wilma Goich fa a pezzi i ‘Donnalisi’

Dopodiché, Wilma ha sparato a zero anche contro Antonella Fiordelisi. La cantante si è detta molto contenta della sua eliminazione, dato che considera l’ex schermitrice una ragazza troppo immatura e viziata. Secondo la Goich, il GF Vip avrebbe dovuto opporsi al vieto dei genitori della Fiordelisi sull’entrata dell’ex, Gianluca Benincasa, che avrebbe potuto svelare molti la vera personalità dell’ex vippona. Sull’appello della madre per farla uscire dalla Casa più spiata d’Italia, la Goich ha dichiarato che il tutto è stato fatto semplicemente perché la giovane salernitana non sarebbe mai riuscita a vincere il GF Vip:

Che poi la mamma ha incitato i fan dicendo di farla uscire perché lei era già meno votata degli altri. Sapendo che non avrebbe vinto, ha detto “meglio farla uscire prima”. Non per tutelarla, l’ha tutelata sui voti. Già era inferiore come votazioni. La madre. Avendolo scoperto, ha prima provato a scrivere a Berlusconi.

Dopodiché, il rapporto con Edoardo Donnamaria è stato giudicato totalmente tossico da parte di Wilma. Nonostante ciò, ha voluto fargli gli auguri per il futuro che ora devono scrivere fuori dalle mura di Cinecittà:

Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato, una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che si potesse avvicinare ad Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse qualcosa e invece era tutto costruito a tavolino per farlo ingelosire. Fuori gli auguro di stabilire un equilibrio.

Infine, la cantante ha detto di non credere neanche all’ultima coppia del programma, ovvero quella formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Wilma non riuscirebbe a vedere nessuna complicità tra di loro, per questo è convinta non siano veramente innamorati e abbiano scelto di avere una storia di convenienza per poter durare più a lungo possibile all’interno del reality.