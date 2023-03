Quando la popolarità fa perdere il contatto con la realtà. Antonella Fiordelisi, protagonista del Grande Fratello Vip 7, dopo essere stata eliminata dal reality show più spiato d’Italia ha ripreso la love story con Edoardo Donnamaria e, naturalmente, è tornata in prima persona a curare i suoi amatissimi profili social. E proprio su Instagram, nelle scorse ore, ha preso un abbaglio alquanto surreale. Con un impeto di orgoglio, ha postato una foto di una ragazza che ha tatuato il suo stesso nome sul braccio. “Pazza”, ha commentato tra le sue Stories l’ex schermitrice, nutrendo la convinzione che la persona in questione si fosse fatta il tattoo per venerazione nei suoi confronti.

Non le è nemmeno balenata l’idea che quella donna si fosse tatuata “Antonella” sul braccio non perché fosse una sua fan ma per altri motivi. Pochi dubbi sul fatto che l’ex gieffina vip sia incappata in una gaffe epica, lavorando parecchio di fantasia. Infatti, il profilo social che ha pubblicato il sopracitato tatuaggio è spagnolo e posta da tempo vari tipi di tattoo. Insomma, per farla breve, quel gesto non è certo stato pensato per l’influencer salernitana.

La vicenda è stata riportata anche dal profilo Instagram The Pipol Gossip. Sotto al post si sono scatenati diversi utenti che hanno indirizzato alla Fiordelisi commenti tutt’altro che teneri.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, slitta l’ospitata a Verissimo

I fan della coppia, i cosiddetti Donnalisi, speravano di vedere i loro beniamini ospiti a Verissimo. E invece, per il momento, non c’è alcuna intervista in agenda. Probabile però che Silvia Toffanin accoglierà nel proprio studio i due ex gieffini la prossima settimana o quella dopo ancora. Per quel che riguarda la love story, molti continuano a non scommettervi, sicuri che la relazione durerà giusto il tempo delle ospitate di rito in tv.

Dall’altra parte c’è una nutrita schiera di ammiratori che assicurano che Edoardo e Antonella uniranno le loro strade per parecchio tempo, andando oltre le incomprensioni emerse al Grande Fratello Vip. Come al solito sarà il tempo a fornire tutte le risposte del caso.