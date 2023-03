Eleonora Daniele posa con sua figlia Carlotta per il nuovo numero della rivista Gente, dove si svela. La conduttrice credeva di non avere l’istinto materno, tanto che per un determinato periodo della sua vita non sognava di diventare mamma. Credeva che la sua realizzazione di donna non dipendesse dall’essere madre e invece oggi può ufficialmente dire che si sbagliava. Ogni volta che Eleonora abbraccia sua figlia si sente in pace. La conduttrice ha capito che Carlotta le dà la giusta energia quanto tenta di far conciliare gli impegni lavorativi con la vita privata.

La protagonista di Storie Italiane, il programma che ogni mattina va in onda su Rai Uno, si sente cambiata. Dopo quasi tre anni da mamma, Eleonora Daniele guarda la vita “attraverso gli occhi di Carlotta”. Ma come descriverebbe sua figlia?

“Vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: ‘Fame una putea’ (fammi una bambina, ndr)”

Eleonora Daniele è diventata mamma a 43 anni, in una fase della sua vita in cui effettivamente desiderava mette su famiglia. “Non era scontato che accadesse”, fa notare, in quando dopo i 40 anni per una donna non è poi così semplice diventare madre. Invece, in modo naturale, è rimasta incinta dopo essere convolata a nozze con il suo Giulio Tassoni. In poco tempo la sua vita è cambiata e tutti questi cambiamenti per la storia della sua famiglia “è stato un passo immenso”.

Questo perché proviene da una famiglia solida, ma “provata da un dolore enorme”, quello legato alla disabilità del fratello Luigi, il quale era affetto da autismo. Anni molto duri per Eleonora, che insieme alle sue sorelle si è occupata del fratello, che è morto nel 2015. La sua morte ha, inevitabilmente, lasciato nella conduttrice di Storie Italiane un vuoto immenso e purtroppo anche “tanti sensi di colpa”.

Per lei Luigi “era come un figlio”. E proprio dopo la sua scomparsa che Eleonora Daniele ha avvertito per la prima volta il desiderio di mettere su famiglia. La paura che anche sua figlia Carlotta potesse essere affetta da autismo l’ha accompagnata per diverso tempo. Per questo crede che “decidere seppur tardi di avere un bimbo è stata la più lucida e straordinaria follia” della sua vita.

In questa fase dell’intervista, la nota conduttrice di Rai Uno svela nel dettaglio cosa è accaduto subito dopo la nascita di sua figlia Carlotta:

“Minato no, in quel periodo mi sentivo invincibile. Poi è arrivata lei ed ero piena d’amore, ma anche più fragile. Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. È stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza”

Eleonora Daniele: il rapporto con la figlia e perché si sa poco del marito

Eleonora Daniele rivela qual è il suo rapporto con Carlotta. Ragiona molto con lei e le parla come se fosse più grande. La sua intenzione è quella di non viziarla, in quanto crede che i paletti possano far crescere e dare valore agli obiettivi che si raggiungono. Ma perché di suo marito, l’imprenditore Giulio Tassoni, si sa così poco? Stanno insieme da più di dieci anni e, sebbene stia con una famosa conduttrice, è “lontano dal mondo dello spettacolo”.

Il volto di Storie Italiane spiega che suo marito è riservato e che non ama apparire o far foto. Persino il giorno del loro matrimonio per Giulio è stata una fatica farsi fotografare. Per Eleonora è indubbiamente “una roccia”. Si sono trovati “nei valori, nel rispetto e anche nell’avere un approccio molto serio”. Qual è il loro segreto soprattutto oggi che nel mondo dello spettacolo non mancano notizie di separazioni?

“Penso che molte coppie navighino in solitaria anche se stanno insieme. Per noi è l’opposto: la condivisione, la quotidianità ci unisce. In un momento duro delle nostre vite – la perdita di mio fratello e di sua madre – ci siamo ritrovati così vicini da trarre forza l’uno dall’altro. Da lì abbiamo messo le basi per il futuro, per la nostra famiglia. Un scelta di cuore e di testa. Giulio dice che in un mondo complesso stare insieme è la nostra ricreazione, il nostro respiro”

Non tutti ricordano, ma Eleonora Daniele si è fatta conoscere al pubblico italiano entrano nella Casa del Grande Fratello durante la seconda edizione, molti anni fa. Quella è stata per la conduttrice un’opportunità e una parentesi, durante la quale però non mostrava chi era. Infatti, tornasse indietro giocherebbe “le carte in modo diverso”, lasciandosi andare di più.

Crede di non essere mai stata consapevole della sua bellezza. Ma come fa a mantenere la sua silhouette perfetta?

“Mangio poco e sano, pratico la boxe, gioco a padel, cammino e corro dietro a Carlotta. Sono molto disciplinata”

Molti credono che la Daniele sia un po’ “perfettina, secchiona, a tratti algida” e lei stessa ammette di essere severa e abbastanza critica con se stessa. Non pensa, però, di essere una secchiona. Semplicemente le piace informarsi ed essere preparata. Attraverso l’amore di Carlotta è riuscita a far uscire fuori il suo lato più tenero e se si emoziona oggi non la nasconde più.

Eleonora Daniele confessa che con suo marito Giulio vorrebbe dare un giorno un fratellino a Carlotta “ma senza accanimento”. Di certo “se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto”. La conduttrice, però, è consapevole che il tempo sta andando avanti e crede di essere già stata fortunata ad avere Carlotta. Conclude la sua intervista così: “Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me”.