Eleonora Daniele news sulla figlia Carlotta: parto e retroscena ultima puntata Storie Italiane

Non è più una novità: a 43 anni Eleonora Daniele è finalmente diventata mamma. Non tutti forse sanno, però, che la piccola Carlotta – chiamata così in onore della nonna materna della conduttrice – è arrivata prima del previsto. La bambina era attesa per giugno tanto che la presentatrice aveva fissato a venerdì 29 maggio l’ultima puntata del suo Storie Italiane (che ha continuato a condurre nonostante la gravidanza e l’emergenza Coronavirus). La neonata aveva però fretta di nascere e così è venuta al mondo lunedì 25 maggio, qualche ora dopo la diretta quotidiana della sua mamma. A fornire qualche dettaglio sulla vicenda è stato il settimanale Di Più, da sempre molto vicino alla Daniele.

Contrazioni dopo la diretta di Storie Italiane: cosa è successo a Eleonora Daniele

“Dopo la consueta riunione di redazione Eleonora, all’improvviso, è stata colta dalle prime contrazioni. Allora il marito Giulio, all’erta da giorni, si è scapicollato dalla moglie e l’ha accompagnata immediatamente nella clinica dove la coppia aveva deciso di far nascere la piccolina”, hanno raccontato gli amici del volto Rai alla rivista edita da Cairo Editore. Le prime contrazioni sono arrivate intorno alle 18 e la piccola Carlotta è nata alle 20.15 con un parto cesareo. 4 chili e cento di puro amore: quello che da oltre 16 anni lega Eleonora all’uomo d’affari Giulio Tassoni. Per un lungo periodo la coppia ha provato ad avere un erede ma la primogenita è arrivata solo dopo il matrimonio celebrato a Roma lo scorso settembre.

Eleonora Daniele tornerà in tv già a settembre con il suo Storie Italiane

Ora Eleonora Daniele è pronta a godersi la piccola Carlotta ma il suo ritorno in tv non avverrà tanto tardi. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata riconfermata dalla Rai con il suo Storie Italiane per la prossima stagione televisiva. La neo mamma tornerà dunque in tv a settembre, quando la sua bambina avrà quattro mesi.