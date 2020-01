Le nuove serie tv Netflix per il 2020: titoli e trama

Le nuove serie tv Netflix per il 2020: ecco quali sono e la trama

Il 2020 é vicino e insieme a lui arriveranno tantissime serie tv su Netflix. Molte delle quali sono stagioni nuove di vecchi successi della piattaforma streaming preferita dagli italiani e non solo. Il nuovo anno, dunque, porterà con sé le riconferme di serie che hanno incantato il pubblico e per molte di queste si tratterà della stagione finale. La prima in ordine temporale sarà la quinta stagione di Narcos, il cui annuncio ufficiale è stato dato nella giornata di martedì 17 dicembre. Nella nuova stagione vedremo tanto i vecchi personaggi tanto i nuovi, tra i volti già conosciuti ritroviamo Wagner Moura nel ruolo di Pablo Escobar. I nuovi episodi, comunque, saranno disponibili a partire dal 13 febbraio 2020, esattamente un anno dopo l’uscita della precedente stagione, la quarta.

Netflix: il 2020 è l’anno delle grandi serie tv, torna anche La Casa di Carta

Oltre il ritorno di Narcos (qui il trailer), per il nuovo anno ritroveremo su Netflix anche La Casa di Carta 4. Il grande successo spagnolo torna sulla piattaforma con una carrellata di nuovi episodi e molti di voi sono già in trepidante attesa, lo sappiamo bene. Netflix ha deciso di lanciare i nuovi episodi il 3 aprile 2020, in barba alle convinzioni dei fan, sicuri che la nuova stagione potesse uscire addirittura a gennaio. Secondo le anticipazioni di Itziar Ituno, l’interprete di Raquel, le cose non si metteranno bene per i nostri protagonisti. Non sappiamo con certezza ancora cosa accadrà, come non conosciamo il futuro di Nairobi. Il video ufficiale uscito poche settimane fa sull’account social ufficiale della piattaforma farebbe sperare in un ritorno della nostra protagonista, ma chissà cosa ci riserverà questa nuova storia.

Tutte le altre serie tv in arrivo nel 2020: Suburra 3 e Baby 3

Molto attesi anche i ritorni di Suburra e Baby. Per questi due successi tutti italiani, non conosciamo ancora la data ufficiale di uscita. In entrambi i casi, comunque, sappiamo che i nuovi episodi rappresenteranno gli epiloghi finali per i protagonisti. Continuerà la lotta per il trono di Roma, Aureliano, Spadino e tutti gli altri non lasceranno nulla di intentato e la fine è presto vicina. A Roma però c’è anche un’altra realtà, quella vissuta dai liceali del Collodi. Anche per Baby questa è la stagione finale, chissà cosa accadrà a Chiara e Ludovica.