Narcos 5 esce su Netflix a febbraio: data e trailer VIDEO

Netflix annuncia l’uscita della nuova stagione di Narcos a febbraio

Narcos Mexico è lo spin-off dedicato alla storia delle bande criminali che hanno preso il controllo del narcotraffico messicano nel corso degli anni ’80. Netflix ha annunciato la data di uscita della seconda parte dedicata al Messico, la quinta stagione dell’intera saga. Gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 13 febbraio 2020, precisamente un anno dopo dall’uscita della quarta stagione. In questo nuovo capitolo la storia vedrà l’arrivo di nuovi protagonisti e di vecchi, tra cui l’amatissimo Wagner Moura nel ruolo di Pablo Escobar. Sui canali social ufficiali di Netflix è stato pubblicato un breve trailer con un assaggio delle prime immagini della nuova stagione.

Trailer quinta stagione di Narcos: cosa succederà?

Gli showrunner della serie TV sulla storia del narcotraffico in centro America hanno annunciato che questa stagione mira a far comprendere ciò che accade attualmente in Messico. Si parlerà ci com’è nata la guerra della droga e il ruolo degli Stati Uniti in tutto questo sistema. Nella prossima stagione di Narcos si andrà avanti con il racconto lasciato in sospeso alla fine della quarta. Dopo la morte di Camarena arriverà un nuovo agente sulla scena, McNairy, che sarà a capo della task force incaricata di indagare sui responsabili della morte dell’ex agente della DEA. Nel frattempo, la guerra contro il cartello di Guadalajara continua e sarà ancora più difficile affrontarlo visto che in questa stagione crescerà ancora di più. Ecco il trailer con le prime immagini:

Narcos: chi tornerà nello show e quali sono i nuovi protagonisti

Il nuovo protagonista di Narcos Mexico è il nuovo agente della DEA, McNairy, introdotto alla fine della scorsa stagione. Secondo quanto riportato dagli ideatori della serie, ce ne saranno delle belle perché McNairy non è un personaggio molto convenzionale e tende ad utilizzare dei metodi fuori dal comune. La sua figura sarà legata in qualche modo a quelle di Murphy e Pena, anche loro coinvolti nella lotta contro il narcotraffico colombiano.