Baby 3, annuncio Netflix: la terza stagione si farà e sarà l’ultima

By

Netflix conferma la terza stagione di Baby

Tutti i fan della serie TV italiana Baby, prodotta da Netflix, possono dormire sonni tranquilli: la terza stagione di Baby si farà. Con un video pubblicato sul canali ufficiali di Netflix Italia, la piattaforma streaming ha quindi confermato tutte le voci sulla realizzazione del terzo capitolo della storia delle baby squillo romane. Non si sa ancora quando uscirà, visto che nell’annuncio si parla di un prossimamente, ma si può ben sperare che le riprese non prenderanno più di qualche mese. Gli episodi della terza e ultima stagione di Baby dovrebbero quindi uscire nel 2020. Saranno gli ultimi che andranno a chiudere il cerchio delle storie di Ludovica e Chiara e dei ragazzi del liceo Collodi.

“Nessun segreto è più al sicuro”: l’annuncio di Baby 3

Ogni dubbio sulla realizzazione di Baby 3 è finalmente risolto: la terza stagione si farà e le riprese sono già iniziate. Con l’annuncio sui social, Netflix ha voluto oltretutto chiarire che la prossima sarà l’ultima stagione della serie tutta italiana. In questo modo si è cercato di evitare di far crescere ulteriori speranze nei fan che ormai sono legati alla storia di Chiara e Ludovica. L’annuncio è un assaggio dolceamaro: se da un lato la notizia è stata accolta con tanta gioia, dall’altro i fan sono molto delusi dal fatto che gli episodi che andranno in onda prossimamente sulla piattaforma streaming saranno gli ultimi che potranno vedere.

Di cosa tratterà l’ultima stagione di Baby?

Non è stato svelato nulla sui contenuti della trama ma la frase che accompagna l’annuncio è molto esaustiva: tutte le verità verranno a galla e ogni segreto sarà scoperto. Ogni personaggio completerà il suo percorso arrivando quindi ad uno status finale che concluderà definitivamente la propria storia. Le riprese sono appena iniziate quindi speriamo di riuscire a ricevere qualche anticipazione nei prossimi mesi.