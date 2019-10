Baby 3 ci sarà? Le prime anticipazioni sulla nuova stagione

Baby stagione 3, le prime anticipazioni sulla serie tv di Netflix: la nuova stagione si farà?

La domanda delle domande in questo momento è: Baby 3 ci sarà? I fan della serie tv di Netflix si domandano se ci sarà un seguito della storia che si ispira allo scandalo delle baby squillo dei Parioli. La seconda stagione è stata rilasciata oggi, 18 ottobre 2019, e i sei episodi da cui è composta sono stati divorati dai fan più affezionati. Al suo debutto, d’altronde, la serie tv Baby ha rapito l’attenzione di tantissimi utenti di Netflix, per questo la piattaforma ha deciso di rinnovarla. Considerando che i nuovi episodi dovrebbero essere molto più romanzati e meno veloci della prima stagione, allora ci sono speranze per avere la terza stagione di Baby.

Baby 3 si farà? Parla il regista Andrea De Sica: le anticipazioni

Andrea De Sica, il regista della serie, ha parlato durante la presentazione della seconda stagione e si è espresso anche su una possibile continua della trama. Abbiamo quindi appreso che Baby 3 si farà se e solo se gli ascolti dei nuovi episodi saranno soddisfacenti. Dunque è tutto nelle mani degli spettatori e degli affezionati adesso: la prima parte del compito è stata svolta agli sceneggiatori, che hanno studiato e scritto la migliore trama da regalare ai fan. Se ci siano riusciti o meno lo scopriremo solo con le visualizzazioni, da cui dipenderanno le sorti della serie. Dunque al momento è presto per sapere se ci sarà la terza stagione di Baby, ma non mancheranno ulteriori anticipazioni nei prossimi giorni. D’altronde i nuovi episodi sono usciti solo oggi, per cui i fan possono pazientare ancora un po’.

Baby stagione 3, il futuro della serie targata Netflix

Dunque scopriremo prossimamente se ci sarà un seguito alle avventure dei nostri protagonisti. Ludo e Chiara riusciranno a uscire dal giro in cui sono finite? E come andrà a finire la storia tra Chiara e Damiano? Inoltre tutto potrebbe essere stravolto in Baby 3: le anticipazioni per il momento terminano qui.