Baby 2, le anticipazioni del regista De Sica che difende la serie

Anticipazioni Baby 2, parla il regista Andrea De Sica: le ultime news sulla seconda stagione

Le ultime anticipazioni di Baby 2 sono arrivate direttamente dal regista. Andrea De Sica ha parlato in occasione della presentazione della seconda stagione della serie tv. Il regista ha dato delle anticipazioni su ciò che ci aspetta venerdì 18 ottobre, quando arriveranno i nuovi episodi su Netflix, ma ha colto l’occasione per difendere Baby da alcune critiche. La serie tv parla dello scandalo delle baby squillo dei Parioli, un quartiere di Roma, esploso qualche anno fa. Proprio per questo vediamo delle ragazze adolescenti avere a che fare con un mondo che non dovrebbero conoscere, neanche in cartolina. Secondo il regista, infatti, Baby non è da vedere in un’ottica negativa, non è insomma un cattivo esempio che le ragazzine oggi potrebbero seguire.

Baby 2, il regista difende la serie e risponde alle polemiche

Andrea De Sica è di parere contrario: “Le protagoniste qui hanno un carattere attivo, hanno relazioni ambigue, sbagliano. Ma è un film, racconta le insidie e le conseguenze del mondo reale e delle sue pulsioni. Le ragazze che guardano la serie si vedono finalmente attive. Baby per il giovane pubblico femminile è stato liberatorio, per le donne è catartico”. Prima di rispondere a queste critiche, come riportato da Blogo, De Sica ha rivelato, per la gioia dei fan di Baby, che nella seconda stagione vedremo più trama. Queste le sue parole: “La prima stagione aveva poco plot, poca trama, era soprattutto un approfondimento psicologico sui personaggi. Quest’anno entriamo negli alberghi. Le due ragazze cominciano a prost…..si, con tutte le conseguenze che comporta”.

Baby, la seconda stagione in arrivo: “Una serie sulla vita segreta degli adolescenti”

E poi ancora ha aggiunto: “Questa storia ci porta anche il lato più intimo e familiare. Baby […] è una serie sulla vita segreta degli adolescenti”. Dello stesso parere è Benedetta Porcaroli, che interpreta Chiara, e che ha affermato in questa occasione che Baby non è una serie di denuncia, ma racconta un fenomeno sociale. Chi si è appassionato alla storia di Chiara e Ludovica, polemiche a parte, divorerà gli episodi di Baby 2 in un boccone.