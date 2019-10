Baby 2 anticipazioni, Chiara nei guai? Parla l’attrice: “Situazioni complicate”

Anticipazioni Baby 2, la nuova stagione in arrivo il 18 ottobre: l’evoluzione di Chiara

Sta per arrivare Baby 2: le anticipazioni su una delle protagoniste sono giunte proprio da un’attrice del cast! Di chi stiamo parlando? Di Benedetta Porcaroli, che nella serie televisiva veste i panni di Chiara, una ragazza che vive nel quartiere Parioli e che frequenta una scuola privata. Stringendo amicizia con Ludovica, il personaggio di Alice Pagani, è entrata in un giro pericoloso. Anche Damiano, per motivi diversi, ha iniziato a frequentare le stesse persone di Chiara. Nel finale della prima stagione abbiamo visto un bacio fra i due personaggi, per questo molti si domandano se Chiara e Damiano si metteranno insieme in Baby 2. Al momento non abbiamo anticipazioni sulla coppia, ma sul personaggio di Benedetta Porcaroli invece sì.

Baby 2, Benedetta Porcaroli parla di Chiara: le anticipazioni dell’attrice

A parlare è proprio l’attrice, che ha descritto la sua Chiara come un personaggio durissimo, spiegando che nonostante abbia una vita agiata desidera evadere “perché s’illude di esprimere la propria libertà”. Cosa succederà a Chiara in Baby 2? Queste le anticipazioni di Benedetta Porcaroli: “Chiara entra nel pieno delle sue scelte. Se all’inizio era una bomba a orologeria, ora esplode ed è costretta a gestire situazioni terribilmente complicate. È anche tormentata dalla paura di perdere i suoi due mondi: quello del giorno, che identifica con la casa, la scuola, la famiglia; e quello della notte in cui cambia pelle grazie all’amicizia pericolosa con Ludovica”.

Baby, la serie sulle baby squillo di Roma: la rivelazione di Benedetta Paroli

L’attrice, fidanzata con un regista più grande di lei, ha anche rivelato una curiosità. Come già saprete, Baby è ispirata allo scandalo delle baby squillo dei Parioli. Ebbene, pare che Benedetta nella vita reale abbia conosciuto qualcuna di loro: “Le conoscevo di vista, le incrociavo con i miei amici nei luoghi della movida, ma nessuno poteva immaginare la loro vita segreta. E quando lo scandalo è scoppiato, siamo rimasti senza parole”.