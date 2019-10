Benedetta Porcaroli fidanzata con Michele Alhaique: “Differenza d’età? Una necessità”

Benedetta Porcaroli è felicemente fidanzata con il regista Michele Alhaique, e la differenza d’età non è un problema

Benedetta Porcaroli è fidanzata con Michele Alhaique e ha parlato di lui in una intervista al settimanale Grazia. La giovane attrice sta per tornare sugli schermi degli italiani con la seconda stagione di Baby, dove tornerà a vestire i panni di Chiara. Proprio in occasione del suo ritorno su Netflix ha concesso una lunga intervista alla rivista, parlando della sua vita a trecentosessanta gradi. Benedetta è divenuta celebre interpretando Federica in Tutto può succedere, ma per tanti ormai è Chiara di Baby. Tra un impegno e l’altro sul set e col fidanzato, ha anche trovato il tempo per l’università: si è iscritta alla facoltà di Filosofia e ha dato un esame, prendendo 30. Nella sua vita sentimentale, invece, è legata al regista Alhaique.

Benedetta Porcaroli fidanzata con Michele Alhaique: “Non è il classico adulto serioso”

A proposito della sua relazione con Michele Alhaique, salta subito all’occhio la differenza d’età fra i sue. Benedetta ha 21 anni, il suo fidanzato regista invece di anni ne ha 39: sono tanti gli anni che li separano, ma non sono affatto un problema nella loro relazione. Nell’intervista, a proposito del fatto di avere una relazione con un uomo più grande, ha dichiarato: “Quella nasce dalla mia necessità di avere un confronto con una persona in grado di raccontarmi le cose che non conosco. Il mio rapporto con Michele si basa sulla stima reciproca”. E poi ha proseguito: “Lui mi consiglia, mi stimola in continuazione. E poi non è il classico adulto serioso: si trova a suo agio con i miei amici 20enni e gioca alla Play Station con mio fratello di 14 anni”.

Il fidanzato di Benedetta Porcaroli è Michele Alhaique, regista di 18 anni più grande

Il regista Michele Alhaique è riuscito a conquistare Benedetta con la sua sensibilità, oltre che con la simpatia. “Il mio compagno è un tipo tosto, ma ha l’anima fragile. È sensibilissimo e capace di grandi sentimenti: nessuno, prima di lui, mi aveva fatto sentire tanto amata”, ha spiegato l’attrice.