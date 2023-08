Le 10 vip più amate e desiderate dagli italiani: sorpresa al 1° posto

Le vip più amate e desiderate dell’estate 2023 chi sono? Ci ha pensato il portale Incontri-ExtraConiugali a far sapere chi tra le celebrità del Bel Paese gode di maggiore popolarità tra gli italiani, stuzzicandone i bollenti spiriti. Secondo il sondaggio condotto, a chiudere la top ten figura Alessia Marcuzzi che quindi si prende la decima piazza. E pensare che ‘La Pinella’, come lei stessa ha confessato in più occasioni, quando era giovane si vedeva come un ‘maschiaccio’. Nona posizione per l’influencer e speaker radiofonica Paola Di Benedetto. Davanti a lei, ottava, un nome che in pochi probabilmente avrebbero pensato: stiamo parlando di Marta Fascina.

Ecco quindi al settimo posto Giulia Salemi che spopola sui social e in tv (notizia di poche ore fa, sarà, assieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, alla guida della prossima stagione di Ex on the beach). Poco più avanti dell’influecer italo-persiana, sesta, si trova Diletta Leotta. Innanzi a quest’ultima Matilde Brandi, che si prende in quinta posizione.

Medaglia di legno per Caterina Balivo che da settembre tornerà ad essere protagonista su Rai Uno con il programma pomeridiano La Volta Buona, trasmissione che prenderà il posto del talk di Serena Bortone, dirottata su Rai Tre.

Si giunge al podio: sul terzo gradino spunta Elisabetta Canalis, tutta palestra e fitness. L’ex velina di Striscia la Notizia è reduce dalla fine del matrimonio con il chirurgo americano Brian Perry (il suo cuore batte già per un lui, Georgian Cimpeanu). Medaglia d’argento per la chiacchieratissima Belen Rodriguez, finita, tanto per cambiare, al centro del gossip in questo periodo (è di nuovo giunto al capolinea il suo matrimonio con Stefano De Martino).

Medaglia d’oro, un po’ a sorpresa, per Federica Pellegrini che vince anche fuori dalla vasca. L’ex nuotatrice ha da poco annunciato di essere incinta. Assieme al compagno Matteo Giunta, suo ex allenatore con il quale è convolata a nozze qualche mese fa, ha reso noto di aspettare una bimba. Dunque appenderà sul portone di casa un bel fiocco rosa (il parto è previsto per fine anno).