Matrimoni finiti: Canalis e Satta assieme tra mare e nuovi amori

Estate all’insegna del divertimento per Elisabetta Canalis e Melissa Satta: le due ex Veline stanno passando le vacanze insieme in Sardegna

Vacanze in Gallura per Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Le due ex Veline more di Striscia la notizia sono state paparazzate da Whoopse insieme ai rispettivi compagni mentre passavano una vacanza insieme in Costa Smeralda. Elisabetta Canalis, fresca di divorzio da Brian Perri dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva, è recentemente uscita allo scoperto e ha ufficializzato la relazione con Georgian Cimpeanu, allenatore di kickboxing di origini romene.

Melissa Satta invece si è concessa qualche giorno di relax in compagnia del tennista Matteo Berrettini e il figlio Maddox, avuto dal matrimonio con l’ex calciatore ghanese Kevin Prince Boateng dal quale ha divorziato ormai più di due anni fa. Le due ex Veline si sono concesse una giornata all’insegna del divertimento e hanno deciso di passare le vacanze nella loro terra natale, la Sardegna.

La scatenata vacanza in Sardegna

Per quest’anno “stessa spiaggia, stesso mare” per Elisabetta Canalis e Melissa Satta: le due ex Veline attualmente si trovano in Costa Smeralda in compagnia dei figli e i rispettivi compagni. I sei sono stati sorpresi mentre erano intenti a divertirsi tra tuffi, balli, giochi in spiaggia e grandi tavolate con amici. Infatti, come si evince dalle fotografie pubblicate, le due coppie sono poi state raggiunte da alcuni conoscenti e dal presidente di OTB Group, Renzo Rosso, in compagnia di sua moglie Arianna Alessi.

Anche le dirette interessate, attraverso la pubblicazione di alcune stories sui rispettivi profili social, in questi giorni hanno reso partecipi i followers delle loro vacanze scatenate. Per le due ex veline questa sarà un’estate all’insegna della spensieratezza, dell’amore e della famiglia. Da una parte infatti Melissa Satta si è ricongiunta con il tennista Matteo Berrettini che, dopo il torneo di Wimbledon, si è concesso una meritata vacanza con la compagna e il figlio Maddox con il quale pare avere un bellissimo rapporto.

Dall’altra Elisabetta Canalis si gode i primi mesi di relazione con Georgian Cimpeanu e la figlia Skyler Eva tra un abbraccio e un’acrobazia in acqua. La complicità tra le coppie è al massimo e lo si intuisce guardando quelle immagini, spezzoni di un’estate felice nella bellissima cornice della Sardegna, terra natia delle due ex Veline che non hanno perso l’occasione per godersi le più belle spiagge dell’isola, il sole e il relax totale.