Elisabetta Canalis, amore con Georgian Cimpeanu: chi è il ragazzo

Elisabetta Canalis è di nuovo innamorata. Dopo il divorzio da Brian Perri, l’ex velina è state beccata più volte insieme al suo allenatore, Georgian Cimpeanu, un kickboxer che è stato rinominato “Iceman”, ossia uomo di ghiaccio. Da mesi circola la voce di una loro frequentazione, tra paparazzate sulle spiaggie di Miami e per le strade di Milano. Adesso, però, Elisabetta e Georgian sono stati colti in fragante mentre si scambiano effusioni proprio come una vera coppia.

A riportare gli scatti è stato il settimanale Chi, nel numero in uscita mercoledì 24 maggio. Nell’articolo in questione si può vedere la nuova coppia camminare mano nella mano per le strade di Los Angeles, esattamente tra Beverly Hills e Dowtown, una zona piena di negozi e ristoranti. I due hanno prima scherzano insieme imitando le mosse di kick boxing e si sono successivamente scattati un selfie a pieni sorrisi. Mentre passeggiavano stringendosi la mano, poi, il paparazzo li ha ritratti anche mentre si scambiavano un tenero abbraccio.

L’annuncio della separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è arrivato lo scorso marzo, ma, in realtà, le cose tra marito e moglie non andavano bene da tempo. Per chi pensa che Georgian Cimpeanu sia stato uno dei motivi dietro la rottura, il giornale Chi ha fatto sapere che il kickboxer non sarebbe stato la causa, ma, bensì, l’effetto. Ad ogni modo, la modella sarda ha deciso di divorziare dal chirurgo americano senza fare alcuna richiesta di mantenimento. Inoltre, i due avranno l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, nata nel 2015.

Chi è Georgian Cimpeanu, il fidanzato di Elisabetta Canalis

Georgian Cimpeanu è nato nel 1993 in Romania, ma vive in Italia da quando era giovanissimo. Il 29enne è cresciuto a Roma, e, proprio lì, ha scoperto la sua passione per lo sport, dal karate al kickboxing. Ma è proprio di quest’ultima disciplina che diventa un campione famosissimo nel suo ambiente, tanto da farsi chiamare Iceman, occhi di ghiaccio. Difatti, ha già conquistato diversi titoli e traguardi: è stato tre volte campione del mondo di kickboxing e una volta campione d’Italia. La stessa passione per il kickboxing la nutre anche Elisabetta Canalis che, proprio grazie a questo sport, si è avvicinata a quello che è poi diventato il suo fidanzato.