Elisabetta Canalis: “Il matrimonio con Brian Perri è finito da anni”

Il divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri sta tenendo banco nel mondo del gossip. Da tempo si rincorrevano voci di una possibile separazione tra i due, sempre però smentite poco dopo da foto o apparizioni insieme della coppia. Anzi, ormai ex coppia. Da qualche giorno però si è tornati a parlare in modo più insistente, e in apparenza con maggiori certezze, della separazione di Elisabetta Canalis. Tra lei e il chirurgo ortopedico americano, da cui è nata la figlia Skyler Eva, 7 anni, pare sia ormai chiusa la relazione.

Il settimanale Oggi ha riportato le ultime indiscrezione sull’ex velina tra le pagine del numero in edicola questa settimana. Stando a quanto si legge, Elisabetta Canalis e Brian Perri si sarebbero allontanati anni fa. Si sta parlando di divorzio in questi giorni, però il matrimonio sarebbe naufragato da anni. Se la voce di divorzio è arrivata dalla stampa americana, quella italiana adesso si sta occupando di portare a galla i motivi del divorzio e anche le tempistiche.

Dunque, tra la Canalis e Perri il matrimonio “sarebbe naufragato già da molto, moltissimo tempo”. I motivi dietro questa drastica fine dell’amore sono le solite incomprensioni e le altrettanto classiche incompatibilità caratteriali. I due sarebbero troppo diversi per stare insieme: Elisabetta ha un carattere più aperto, quasi trasgressivo; Perri, invece, è stato descritto come una persona più rigida e metodica. Hanno due stili di vita decisamente opposti, questo è chiaro. E forse per questo motivo Elisabetta era tornata in Italia non molto tempo fa, lasciando Los Angeles per un po’ per lavorare su TV8, conducendo Vite da copertina.

Nonostante l’allontanamento ci sia stato ormai tempo fa, Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno proseguito la convivenza per il bene della figlia. Una scelta risalente a ormai quattro anni fa, ma che col passare del tempo è diventata difficile da sostenere. Vivere sotto lo stesso tetto per crescere insieme la bimba li ha portati a non reggere più il “peso di una insofferenza reciproca”. Non una fine idilliaca, stando a queste indiscrezioni. Adesso si discute l’affidamento della figlia e il mantenimento. In tutto ciò, la Canalis avrebbe deciso di restare a vivere a Los Angeles e si vocifera di un nuovo fidanzato per lei…