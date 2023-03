Elisabetta Canalis e Brian Perry: il divorzio è ufficiale. Dopo dieci anni insieme e una figlia, l’ex velina e il chirurgo ortopedico americano hanno chiuso definitivamente la loro storia. A quanto pare, i due avrebbero già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni. Dunque, non ci sarà nessuna lotta genitoriale. D’altro canto, la showgirl non avrebbe richiesto alcun assegno di mantenimento. La Canalis avrebbe già lasciato il tetto coniugale, per trasferirsi in un appartamento. Al suo fianco, è arrivato dalla Sardegna la madre, che in questi giorni starebbe vivendo insieme alla figlia per darle il suo supporto. Tuttavia, nonostante il divorzio, pare che Elisabetta non tornerà in Italia. Per la modella la priorità rimane la sua bambina e, per questo, avrebbe deciso di rimanere a vivere a Los Angeles, almeno per il momento.

I rumors su una possibile separazione girano ormai da tempo. È dalla scorsa estate, infatti, che Elisabetta e Brian non si mostrano insieme sui social. Inoltre, non sono neanche stati beccati casualmente da qualche fotografo. Qualche settimana fa, poi, in occasione della settimana della moda milanese, la 44enne è stata vista in compagnia del campione di kickboxing, Georgian Cimpeanu. L’ex velina e lo sportivo si conoscono da tempo, infatti sui rispettivi profili Instagram hanno condiviso diverse foto e video dei loro allenamenti. A quanto pare, però, tra i due potrebbe esserci più di una semplice amicizia, dato che, proprio qui in Italia, sono stati avvistati all’ingresso dell’appartamento della Canalis.

La storia tra Elisabetta Canalis e Brian Perry

Elisabetta Canalis e Brian Perry si sono conosciuti nel 2013 durante una festa di Halloween negli Stati Uniti. Tra i due è scoccata la scintilla e l’anno successivo sono convolati a nozze con una bellissima cerimonia ad Alghero, in Sardegna. Dopodiché, nel 2015 è nata la loro bambina, Skyler Eva. La coppia sembrava essere super affiatata, come si evinceva dalle foto e dai post che l’ex velina era solita condividere sul proprio profilo Instagram. Tuttavia, la scorsa estate qualcosa sembrava essersi rotto, dato che la modella sarda non si è più mostrata insieme al marito. Ora, a distanza di vari mesi, è stato ufficializzato il divorzio. Quella che sembrava inizialmente una crisi si è convertita nella fine definitiva della coppia.