Elisabetta Canalis e il nuovo fidanzato: cosa dicono gli amici

Elisabetta Canalis ha voltato pagina in amore. Ormai da mesi si parla della rottura con il marito Brian Perri, sposato nel 2014 in Sardegna. L’ex Velina di Striscia la notizia non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo: né una conferma né una smentita. Ma a parlare chiaro sono state le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, quelle che la ritraggono in dolce compagnia di un altro uomo: Georgian Cimpeanu.

Ad aggiungere dettagli inediti sulla vicenda è la rivista Di Più Tv, che ha consultato alcuni amici di Elisabetta Canalis. Cosa hanno rivelato? “Negli ultimi tempi non l’abbiamo mai vista così felice, così spensierata”, hanno assicurato. Il nuovo amore, dunque, avrebbe portato una ventata di freschezza nella vita della soubrette sarda. “In Georgian ha trovato la persona giusta”, hanno aggiunto le gole profonde.

Per un lungo periodo Georgian Cimpeanu è stato il maestro di kickboxking di Elisabetta Canalis ma tra un allenamento e l’altro i due sarebbero stati travolti dalla passione. Ad oggi non è chiaro dove li condurrà il loro sentimento ma sembra che a riguardo la soubrette sia molto serena.

Anche se in amore Elisabetta Canalis non è sempre stata fortunata: tante relazioni sbagliate, tanti uomini che non erano giusti. A partire da Bobo Vieri, al quale Eli è stata legata per cinque anni dal 2000 al 2005. La storia d’amore è finita a causa dei continui tradimenti dell’ex calciatore.

Poi ci sono state le breve liaison con Reginaldo, Gabriele Muccino, Maccio Capatonda. Quella più chiacchierata è stata indubbiamente quella con George Clooney, durata a malapena un anno ma che ha regalato alla Canalis la popolarità internazionale.

Prima di incontrare Brian Perri ad una festa in maschera Elisabetta Canalsi ha amato per un periodo un altro americano, l’attore statunitense Steve-O. Nel 2014 le nozze con Perri, per il quale Eli ha lasciato definitivamente l’Italia e ha messo su famiglia. Nel 2015 è infatti nata la piccola Skyler Eva.

Chi è Georgian Cimpeanu

Georgia Cimpeanu, il nuovo fidanzato di Eliasbetta Canalis, ha 29 anni – dunque quindici meno della modella – e ha origini rumene. È campione europeo e mondiale di Wako kickboxing, la disciplina sportiva alla quale da qualche anno si è appassionata l’ex Velina di Striscia la notizia.