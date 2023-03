Elisabetta Canalis è tornata al centro del gossip. Da mesi si parla ormai della presunta fine del suo matrimonio con Brian Perri, il chirurgo ortopedico sposato nel 2014 e dal quale ha avuto l’anno successivo la figlia Skyler Eva. L’ex Velina di Striscia la notizia non ha mai commentato pubblicamente i pettegolezzi sulla sua vita privata: né una conferma né una smentita. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi sembrano però parlare chiaro…

Elisabetta Canalis è stata infatti paparazzata in compagnia di un altro uomo che non è il marito Brian Perri. La showgirl sarda è stata pizzicata a Milano, dove è rientrata per partecipare ad alcuni eventi della Fashion Week, con il 29enne Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, sport che la Canalis pratica da tempo. I due in passato si sono allenati insieme ma pare che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia…

Come fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini, Elisabetta si è diretta nella palestra dove si allena Georgian: dopo un’ora sono usciti insieme dalla struttura e la Canalis è rientrata a casa. Qui è stata raggiunta da Cimpeanu che è andato via nel tardo pomeriggio per recarsi di nuovo in palestra. Ha poi rivisto la soubrette al ristorante Sant Ambroeus dove era presente anche una coppia di amici.

Al termine della cena, rivela sempre Chi, Elisabetta e il campione di kickboxing hanno preso due taxi diversi, dando l’idea di tornare ciascuno a casa propria. Ma la destinazione del taxi era la stessa, cioè la casa della Canalis. Cimpeanu è arrivato alle 23, ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore. Semplice amicizia o qualcosa di più?

George Cimpeanu, noto anche con il nome di Iceman, ha 29 anni ed è stato tre volte campione del mondo WAKO, PRO K-1, campione italiano WAKO PRO K-1. Originario della Romania, è cresciuto a Guidonia, vicino Roma.

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri si sono lasciati?

Da mesi ormai si rincorrono le voci di una crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. L’ex migliore amica di Maddalena Corvaglia non indossa più neppure la fede nuziale. Un amico della Canalis ha assicurato alla stampa che non ha mai indossato il prezioso gioiello per una questione di comodità ma da troppo tempo le foto e le apparizioni insieme al marito scarseggiano.