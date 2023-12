LDA-Jurman scontro: tirati in ballo Holden, Mango e Gigi D’Alessio

Scontro social tra Lda e Luca Jurman. L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi continua ad alimentare le polemiche, parlando sul web delle questioni che riguardano i cantanti attualmente in gioco nel talent show. Questa volta interviene Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio, che si scaglia contro il vocal coach. Facendo il punto della situazione, Jurman si è soprattutto espresso negativamente sull’utilizzo dell’autotune da parte degli allievi della Scuola.

In particolare, ha attaccato Mida, il quale si è opposto al compito assegnato da Anna Pettinelli senza autotune. Nel frattempo, Jurman si è scagliato direttamente contro i tre insegnanti di canto, di recente. Dopo di che, ha attaccato Holden, allievo di Rudy Zerbi, il quale nei giorni scorsi ha dato vita a una sfuriata legata al compito natalizio preparato con Lil Jolie e Petit. Il cantante di Nuvole, tanto amato dal pubblico, non è stato punito per questo.

Luca Jurman ha puntato su questo per colpire Holden, alludendo a un trattamento di favore nei suoi confronti in quanto è un figlio d’arte (figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini). A questo punto, LDA è intervenuto in queste ore di intervenire per difendere Holden e tutti gli altri figli d’arte che hanno partecipato ad Amici, come Angelina Mango lo scorso anno.

Attraverso una Storia di Instagram, Luca D’Alessio ha lanciato prima una frecciata diretta a Jurman. Ha condiviso un suono che dice: “Oh bello, riposati! Prenditi un giorno di festa”. Ha aggiunto a questo messaggio, la scritta: “Dedicato a Luca Jurman”. La sua stoccata non è passata inosservata al vocal coach, che è prontamente intervenuto sui social network.

“Se LDA arriva a fare una storia su Instagram (senza taggarmi) dove mi dedica in dialetto ‘uee ‘bello! Vatti a riposare! Prenditi un giorno di festa!’ vuol dire che si sente ‘toccato’ pure lui! Peccato, lo facevo più ‘musicale’! E dire che conosco suo padre! Mah”

Sembra che Jurman sia rimasto perplesso di fronte all’intervento di LDA. Eppure attaccando i figli d’arte che partecipano ad Amici non poteva di certo pensare che il giovane D’Alessio non si sarebbe sentito in qualche modo preso in causa. Ed ecco che LDA ha deciso di approfondire la questione, dando una lunga risposta all’ex professore del talent show.

“Caro Luca Jurman, qua nessuno si sente toccato. Però ogni due, tre, a punzecchiare, a punzecchiare, figli, figliacci ecc… È normale che ti riferisci a me, ad Angelina, ad Holden… Io penso che siamo tutti e tre dei bravi artisti… Poi figurati, è un mio onestissimo parere… Dovresti sapere meglio di me che il cantante migliore non è quello con la voce migliore, quello che va più in alto, il più preciso”

Il figlio di Gigi D’Alessio ha precisato che fare il cantante “è un insieme di tante cose”. Essendo che Jurman è una persona più grande di lui, secondo LDA, dovrebbe essere a conoscenza di questo. “Mi dispiace che te lo devo spiegare io”, ha tuonato il giovane cantante. D’Alessio crede che se tutti e tre, riferendosi anche ad Angelina Mango e Holden, sono riusciti a lasciare qualcosa di importante nel programma vuol dire che sanno fare il loro lavoro.

Detto ciò, LDA ha sottolineato che Holden “ha fatto il debutto più forte della storia di Amici”, preceduto da lui che ha fatto “il disco d’oro e di platino più veloce nella storia di Amici”. Ha fatto notare, inoltre, che Angelina Mango sta conquistando tutti con la sua amica e parteciperà anche alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2024.

A questo punto, LDA ha lanciato una delle sue ultime stoccate a Jurman:

“Poi se non ti piace un programma non lo vedere. Non c’è bisogno, lascia stare questi ragazzi, basta. Continua a fare il vocal coach, lo fai anche bene, continua a fare il maestro. Non so quello fai… lo fai molto bene. Però basta, dopo un po’ sei pesante. Vivi e lascia vivere”

Luca Jurman risponde a LDA dopo le stoccate e arriva un’altra replica

A questo punto, Jurman ha registrato una diretta sui social network, dove ha precisato di non aver mai citato direttamente il figlio di Gigi D’Alessio. LDA non se n’è rimasto in silenzio, ma ha replicato anche a questo. Il ragazzo ha ammesso di non aver visto la diretta e ha messo i puntini sulle ‘i’ sul padre: “È inutile dire ‘sono anche amico di tuo padre, conosco tuo padre’ perché io sono una cosa, mio padre un’altra”.

Pertanto, LDA crede che sia inutile mettere in mezzo suo padre, sebbene tutti continuino a farlo. Per quanto riguarda l’autotune, il giovane cantante conferma che lo usa, come fanno tutti. “E vi dirò di più, chi non usa l’autotune utilizza melodyne, un programma che ti permette di aggiustare le note e farle suonare perfettamente”, ha assicurato LDA.

Detto ciò, Luca ha fatto notare che un cantante è bravo, non solo per la voce, ma anche perché è in grado di emozionare. Ha preso come esempio Marracash, un rapper molto bravo che però non ha una grande vocalità. LDA ha concluso la replica spiegando che sarebbe meglio finirla di dire che “il cantante migliore è chi canta meglio, perché è una ca**ta”.