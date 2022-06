LDA dopo il concerto: la confessione ai fan, poi dolci parole a papà Gigi

LDA dopo il concerto di Gigi D’Alessio è riapparso su Instagram. Sì, riapparso, perché per diverse ore non si era fatto sentire con i suoi fan. Di solito Luca pubblica sempre qualche contenuto nell’arco della giornata, i fan ne aspettavano qualcuno soprattutto ieri proprio perché c’era il concerto. LDA non poteva mancare alla grande festa dei 30 anni di carriera di papà Gigi, ma stavolta non è salito sul palco solo come figlio e come parte dei cantanti che hanno partecipato all’album Buongiorno. Grazie al suo percorso nella scuola di Amici, infatti, ieri sera Luca si è esibito semplicemente come LDA.

Una grande vittoria sia per lui sia per papà Gigi, che ha ammesso di essere orgoglioso e fiero di andare in giro dicendo di essere il papà di LDA. Eh sì, Luca ad Amici di Maria De Filippi si è proprio liberato dell’etichetta del “figlio di”, ha dimostrato non solo di essere un artista con del potenziale per esplodere ma oltre alle soddisfazioni musicali ha dimostrato di essere una bella persona. La sua simpatia, inoltre, è mancata a tutti dopo l’eliminazione. I suoi fan però non abbiano timore, perché quella stessa simpatia c’è anche sui social e anche ieri sera non è mancata!

Subito dopo la fine del concerto, infatti, LDA ha fatto una confessione ai fan. Tanti gli hanno chiesto nel corso della giornata perché non pubblicasse nulla, così lui ha spiegato il motivo della sua assenza. “Eccomi, sono vivo! Sono vivo!”, ha esordito così e poi è scoppiato a ridere. Luca era felice e ancora pieno di adrenalina per quanto era successo e per l’abbraccio del pubblico di Napoli. Poi ha aggiunto: “Perché non ho messo le storie oggi? Tutti me lo avete chiesto. Sì wagliu non le ho messe perché stavo pieno di ansia!”. E anche stavolta è scoppiato a ridere! Insomma, la simpatia è una sua dote e non ci sono dubbi!

LDA ha anche fatto una dedica alla sua città: “Napoli, sei stata un sogno, tutta la piazza che cantava con me. Mamma mia! Incredibile”. Stasera tornerà su quello stesso palcoscenico ed è pronto a fare il pieno di altre emozioni, sempre insieme al padre. Luca ha avuto dolci parole anche per Gigi D’Alessio. Condividendo un momento della loro esibizione di ieri sera ha scritto: “Papino mio grazie di esistere”, e un bel cuore rosso.