Gigi D’Alessio e LDA saliranno sul palco insieme a Napoli. Il concerto si terrà in Piazza del Plebiscito e sarà una grande festa per la carriera di Gigi. Tra i tanti ospiti previsti sul palco c’è anche LDA, il figlio. Se un tempo qualcuno avrebbe potuto pensare con questa ospitata Gigi darebbe spazio e visibilità al figlio, dopo Amici di Maria De Filippi tutto è cambiato. Adesso sono tanti a chiedere a papà Gigi di far esibire anche LDA, perché vogliono lui, vogliono vedere e ascoltare Luca. Ormai è papà Gigi a doversi ritenere onorato per la presenza di LDA, in un certo senso!

Entrambi sono molto consapevoli di questo enorme passo avanti che ha fatto Luca grazie ad Amici 21. E d’altronde il giovane D’Alessio ne ha parlato lungo tutto il suo percorso nella scuola. Come tutti ha sognato di vincere e di alzare quella coppa, ma la sua vera vittoria, il suo vero obiettivo era un altro: liberarsi dell’etichetta “figlio di”. E ci è riuscito, eccome se ci è riuscito.

Luca è uscito da Amici in lacrime, ma soddisfatto proprio di questo traguardo raggiunto. Non è più il figlio di Gigi D’Alessio nel mondo della musica, ma è Gigi D’Alessio a essere il papà di LDA. Stamattina il cantante ha presentato il concerto di Napoli e a proposito degli ospiti ha parlato di suo figlio Luca. Ci sarà anche lui: Gigi e LDA si esibiranno insieme al concerto Uno come te – Trent’anni insieme? La risposta è sì ed è arrivata proprio da D’Alessio senior:

“Luca canterà la sua canzone, io lo accompagnerò al pianoforte. Lui aveva un desiderio: che non gli dicessero che era il figlio di. Adesso sono io che sto dicendo: ‘Sono il papà di…’, quindi è già stata una bella conquista”

Gigi D’Alessio non potrebbe essere più felice di questo, a lui va benissimo essere indicato come il papà di LDA e non è affatto un problema. Luca è agli inizi della sua carriera, che sta decollando dopo Amici, ma per lui sì che era importante essere riconosciuto come LDA e non come il figlio di D’Alessio. Per questo ha combattuto molto con la professoressa Anna Pettinelli, che nei primi mesi non ha fatto altro che paragonarlo al padre, e non in modo positivo. Una cosa è certa: sia per i fan di Luca sia per i fan di Gigi sarà una bella emozione vederli insieme sul palcoscenico!