LDA affronta Jurman: quell’invito ad Amici mai arrivato

Da diversi mesi, Luca Jurman ha preso di mira il programma di cui è stato uno dei professori per ben 4 anni, ovvero “Amici di Maria De Filippi”. L’ex discografico ha più volte attaccato il nuovo sistema del programma, oltre agli attuali insegnati e allievi. In modo particolare, Jurman ha intrapreso una vera e propria lotta verso due categorie di concorrenti: coloro che usano l’autotune e i cosiddetti figli d’arte. A tal proposito, ha spesso citato cantanti come Holden (figlio del marito di Laura Pausini), Angelina Mango (figlia di Mango) e LDA (figlio di Gigi D’Alessio). Alcuni giorni fa, quest’ultimo ha deciso di rispondere per le rime all’ex prof, invitandolo a smettere di parlare del talent show e di lasciare in pace lui e gli altri “amiciani”.

LDA e Jurman a confronto: la rivelazione del figlio di Gigi D’Alessio

Jurman aveva risposto a sua volta, lanciandogli nuove frecciatine. Ebbene, dopo questo botta e risposta, LDA e il vocal coach hanno avuto un confronto diretto nella notte del 29 dicembre in una live Instagram. L’ex prof ha iniziato una diretta con un giornalista di All Music Italia per parlare del nuovo panorama musicale, quando, ad un certo punto, è intervenuto il figlio di Gigi D’Alessio, intento a farsi fare un taglio di capelli. Nel corso della live, i due hanno discusso nuovamente sull’uso dell’autotune e dei presunti privilegi verso i figli d’arte, rimanendo entrambi fermi sulle proprie opinioni.

Successivamente, LDA ha anche preso le difese di Amici, programma in cui ha partecipato due anni fa. E, nel farlo, ne anche approfittato per mettere in rilievo un dettaglio inedito sul suo rapporto con la trasmissione: “Potrei dire cose contro il programma ma non le dico anche perché sono stato l’unico a non essere mai invitato. Ma non lo dirò mai nulla di male su Amici”. In effetti, a seguito della sua uscita dal talent show, il cantante non è mai tornato come ospite, neanche dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione di Sanremo.

D’altro canto, invece, diversi suoi vecchi compagni come Luigi Strangis o Alex Wyse sono stati spesso invitati in trasmissione per presentare i loro nuovi pezzi. Nonostante ciò, LDA ha ribadito di provare una grande stima verso il programma e le persone che ci lavorano, motivo per il quale non spenderà mai nessuna parola negativa nei loro confronti.

Diretta LDA-Jurman: invasioni di prof e allievi di Amici

Ma, LDA e Jurman non erano gli unici ex volti di Amici presenti nella diretta. Ad un certo punto, tra gli spettatori, è apparso anche Rudy Zerbi, che è stato più volte attaccato ferocemente dal vocal coach. Inoltre, diversi ex allievi hanno iniziato a lasciare commenti, tra cui Niveo, Alex Wyse e Aka7even. Quest’ultimo si è scagliato direttamente contro Jurman, accusandolo di sputare nel piatto dove ha mangiato con piacere per tanti anni.