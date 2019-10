Leonardo Pieraccioni attacca Ciro Ferrara per l’eliminazione di Laura Torrisi ad Amici Celebrities

A pochi giorni dalla finale di Amici Celebrities emergono nuovi retroscena mai svelati fino ad oggi. Come la presunta reazione di Leonardo Pieraccioni all’eliminazione di Laura Torrisi nel corso della semifinale del nuovo programma di Maria De Filippi. Com’è noto l’attrice toscana – che si è presentata per la categoria canto – è stata eliminata dall’ex calciatore Ciro Ferrara. Un risultato che non tutti hanno gradito a partire -a quanto pare – proprio da Pieraccioni, che dalla Torrisi ha avuto la figlia Martina e nonostante la rottura di qualche anno fa è ancora molto legato alla sua ex compagna.

Il video di Leonardo Pieraccioni per Ciro Ferrara

Secondo quanto racconta il settimanale Spy, Leonardo Pieraccioni avrebbe innescato una vera e propria polemica dietro le quinte di Amici Celebrities. “Ciro in finale e te no? È come levare Don Matteo da catechismo e metterci Massimo Ceccherini“, avrebbe detto l’attore e regista a Laura Torrisi, che ha lasciato il programma di Canale 5 tra le lacrime. Quella di Pieraccioni sarebbe stata insomma una vera e propria provocazione, che ha prontamente trovato la replica dell’ex calciatore. “Maledetti Amici miei”, avrebbe risposto Ferrara, sottolineando che Pieraccioni quella battuta l’aveva già fatta in video.

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni: legati ma separati

Seppur molto uniti, oggi Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni hanno preso strade diverse. Lei è ancora impegnata con il pilota automobilistico Luca Betti mentre lui è stato paparazzato di recente con Teresa, una donna che non fa parte del mondo dello showbiz.