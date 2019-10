Laura Torrisi piange ad Amici Celebrities: lo sfogo contro la Vanoni

Laura Torrisi piange e si sfoga ad Amici Celebrities: le parole su Ornella Vanoni

Chi segue Amici Celebrities con interesse e passione, si sarà reso conto di quanti progressi i concorrenti hanno fatto nel corso della loro preparazione e le cinque puntate dello show. Anche Laura Torrisi ha vissuto i suoi momenti sì, ma anche diversi episodi negativi, uno di questi ha avuto luogo durante la puntata di mercoledì 16 ottobre. Obiettivo delle sue lacrime è stata Ornella Vanoni, che nel talent show dedicato ai più conosciuti, non l’ha apprezzata molto dandole anche dei voti abbastanza bassi. Il retroscena, in realtà, riguardava la scorsa puntata e a svelarlo è stata Maria De Filippi. Il pianto e lo sfogo della Torrisi ha influenzato il pubblico che a più riprese ha fischiato contro la cantante.

Amici Celebrities, Laura Torrisi si sfoga: “Io ce l’ho messa tutta!“

Laura Torrisi è stata una degli eliminati della semifinale di Amici Celebrities (e questo lo sapevano dalla anticipazioni, ndr.), ma non eravamo a conoscenza del suo sfogo e delle sue lacrime. “Io ce l’ho messa tutta! E ci sta che non posso arrivare a tutti“, ha rivelato Laura, mentre Michelle Hunziker le stava vicino e la abbracciava forte, trasmettendole tutta la sua vicinanza. Il pubblico non ha apprezzato i voti di Ornella Vanoni e anche dopo la notizia dell’eliminazione dell’attrice, in studio in molti l’hanno fischiata.

Laura Torrisi fuori da Amici Celebrities: non arrivano le scuse Ornella Vanoni

“Quello che ho detto non era per distruggerti ma per proteggerti“, ha detto la Vanoni alla Torrisi, nel momento della sua eliminazione. In molti, forse, credevano che a questo punto sarebbero arrivate le scuse ma niente da fare, la cantante è sembrata dispiaciuta ma allo stesso tempo non ha spiegato altro di più delle sue emozioni al riguardo. Emozioni che Laura Torrisi, invece, ha sempre mostrato come durante la sorpresa della figlia, nata dalla relazione con Leonardo Pieraccioni.