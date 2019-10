Amici Celebrities, Laura Torrisi e la bellissima sorpresa di sua figlia Martina nella puntata di sabato 5 ottobre

Laura Torrisi ad Amici Celebrities ha abbracciato la figlia Martina, nata dalla relazione con Leonardo Pieraccioni. L’attrice ha mostrato sin dalla prima puntata di essere una persona molto sensibile, una sensibilità che si nota costantemente durante le sue esibizioni. L’attrice ha partecipato al talent anche per vincere la timidezza ad esibirsi davanti a un pubblico. Maria De Filippi, durante l’ultima puntata dello show, ha deciso di regalarle un bellissimo momento, facendo arrivare in studio sua figlia. Inizialmente Queen Mary ha chiamato la Torrisi al centro del palco e ha cominciato a tirare fuori da uno zaino rosa diversi oggetti di Martina. Poi…

Laura Torrisi abbraccia la figlia ad Amici: il retroscena su Pieraccioni

Dopo un po’ però Maria ha fatto aprire il videowall ed è entrata in studio Martina. Il momento è stato commovente. La bimba si è emozionata vedendo la mamma e le lacrime sono sgorgate da entrambe, sia dagli occhi di Laura sia da quelli della piccina. La Torrisi ha cercato di calmare la figlioletta dicendo che le sue erano lacrime di gioia, poi ci ha pensato Maria a mettere a suo agio la bimba. Martina ha risposto alle domande della conduttrice timidamente, poi proprio la De Filippi ha svelato un retroscena su Pieraccioni. “L’ha accompagnata papà”, ha infatti detto a proposito dell’arrivo della bimba negli studi. La conduttrice ha inoltre raccontato di aver incontrato la bimba prima della registrazione, svelando al pubblico anche questo tenero momento.

Laura Torrisi e la figlia ad Amici Celebrities: un bellissimo momento

Davvero un bell’attimo con Laura Torrisi e la figlia Martina ad Amici Celebrities, dopo le scuse del papà di Ciro Ferrara. Trattandosi di un’edizione Vip e visto che i concorrenti non sono chiusi nelle casette, è ovvio che Laura vede comunque sua figlia in queste settimane. Ciò non toglie che l’emozione è stata forte e di sicuro ha dato all’attrice la giusta carica per affrontare le altre prove della sfida.