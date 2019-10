Ciro Ferrara commosso ad Amici Celebrities, il papà: “Ti chiedo scusa”

Amici Celebrities, Ciro Ferrara e la sorpresa del papà: la lettera letta da Maria De Filippi

Anche ad Amici Celebrities ci sono sorprese e momenti speciali per i protagonisti: nella puntata di sabato 5 ottobre abbiamo visto la sorpresa a Ciro Ferrara del papà. Un momento emozionante ma anche divertente, perché papà Ferrara è simpatico tanto quanto il figlio. Il pubblico si è fatto sentire durante la sorpresa e le risate non sono mancate, ma quando Maria De Filippi ha letto la lettera scritta dal genitore erano tutti assorti nelle bellissime parole. Un momento commovente, infatti Ciro non è riuscito a nascondere gli occhi lucidi nel vedere papà Ferrara ad Amici Celebrities. Maria ha chiamato Ciro al centro dello studio chiedendogli di non voltarsi, andando poi a prendere il padre tra il pubblico. Quando Ciro ha visto suo padre non riusciva a credere ai suoi occhi! “Ti ho fatto io la sorpresa!”, ha esclamato subito papà Ferrara e poi c’è stato un abbraccio. Maria ha faticato un po’ nel far star calmo e tranquillo Ciro, in modo da leggergli la lettera, ma poi ce l’ha fatta.

Il papà di Ciro Ferrara ad Amici Celebrities: “Voglio chiederti scusa”

“L’immagine che ho di te bambino è quella di un piccoletto riccio sempre col pallone sotto al braccio”, così ha esordito il signor Ferrara nella lettera. Poi ha subito ammesso una sua piccola colpa: “Non ho mai pensato che tu potessi diventare un gran calciatore, anche perché da bambino eri così piccoletto che pure i tuoi amici ti consideravano il più scarso e ti mettevano sempre in porta”. A questo punto ci sono state le risate del pubblico, ma Ciro a fine lettera ha subito specificato che in realtà finiva sempre in porta perché era il più piccolo. Niente da fare, suo papà ha esclamato ancora una volta che invece era scarso da piccolo! Ma torniamo alla lettera: “Voglio chiederti scusa – ha scritto il papà – perché non ho condiviso la tua passione per il calcio, io volevo che tu studiassi”.

Ciro Ferrara ad Amici Celebrities abbraccia il papà: la lettera

Quando Ciro è stato preso dagli allievi del Napoli, il papà gli ha proposto un compromesso: saltare alcuni allenamenti per dedicarsi comunque allo studio. “Avevo paura che buttassi la vita dietro a un sogno forse troppo grande da realizzare”, ha scritto nella lettera. Il papà ha voluto far sapere al figlio di essere dispiaciuto di non aver creduto abbastanza in lui e ha detto che oggi che Ciro è adulto può comprendere le sue scelte di padre. Ha poi scritto di essere molto orgoglioso di suo figlio e che sono uniti nonostante vivano a distanza.

Ciro Ferrara e il papà ad Amici Celebrities: emozioni ma anche risate

A fine lettera, un Ciro Ferrara emozionato ad Amici Celebrities ha detto: “Babbo lo sa che non deve neanche scusarsi ovviamente. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto per il mio bene”. E poi è stato al gioco: “Lui non solo pensa di essere molto più bravo di me nel canto, ma mi ha sempre detto che io sono figlio d’arte. Perché lui giocava in porta!”. Poi hanno cantato insieme.

Ciro Ferrara diventa nonno: l’annuncio ad Amici Celebrities

Ciro Ferrara è stato eliminato ad Amici Celebrities nella puntata in cui ha ricevuto la sorpresa del padre. Era consapevole che gli altri rimasti in squadra fossero più bravi di lui, per cui ha lasciato senza rimorsi il programma. Prima di andare via però ha fatto un grande annuncio: Ciro Ferrara diventerà nonno! Sua figlia è in dolce attesa, per cui non vede l’ora di tornare dalla sua famiglia e vivere insieme questi mesi in attesa della grande gioia.