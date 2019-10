Amici Celebrities anticipazioni 5° puntata: i 2 eliminati e i 4 finalisti

Amici Celebrities anticipazioni 5° puntata: ecco i 2 eliminati e i 4 finalisti

Tutto pronto per il quinto e penultimo appuntamento di Amici Celebrities, in onda domani mercoledì 16 ottobre 2019. La puntata del talent show dei vip in onda su Canale 5 è stata registrata oggi e grazie alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News sono stati svelati i 4 finalisti che si contenderanno la vittoria durante l’ultima sfida che sarà trasmessa la prossima settimana. Come è stato rivelato dalla produzione pochi giorni fa, da ora in poi non ci sono più le squadre: blu e bianchi sono stati sciolti e prende avvio un tutti contro tutti. Altra comunicazione proveniente dallo show è il ritorno di Maria De Filippi, che vestirà i panni del giudice speciale. Non resta che andare a scoprire i quattro finalisti.

Non ce la fanno Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto

A superare la quinta puntata sono stati Filippo Bisciglia, la sua compagna Pamela Camassa, Ciro Ferrara e Massimiliano Varrese. I due eliminati sono: Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia. Come anticipato sempre dal Vicolo delle News, gli scontri che verranno trasmessi domani sono stati suddivisi in cinque gironi. Nel primo tutti hanno cantato e/o ballato con degli ex allievi di Amici. Nella fattispecie: Filippo con Stash, Pamela con Irama, Ciro con Giordana, Laura con Alberto, Emanuele con Diana Del Bufalo, Massimiliano con Andreas e Sebastian. Il vincitore di questa prima tornata, decretato dai giudici, è risultato Bisciglia.

Amici Celebrities: lo scontro nei gironi e la stoccata di Selvaggia Lucarelli a Michelle Hunziker

Il secondo girone ha visto l’eliminazione dallo show dell’ex di Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi. Il terzo ha promosso Pamela in finale, il quarto Ferrara e il quinto ha visto trionfare Massimiliano su Emanuele. Nel frattempo c’è grande trepidazione per il ritorno di Queen Mary nel talent. Sul suo rientro si sono sprecate le congetture: in molti pensano che la moglie di Costanzo sia intervenuta per dare una scossa agli ascolti del programma. Sulla questione è intervenuta anche la penna affilata di Selvaggia Lucarelli, che non ha avuto parole troppo carine per Michelle Hunziker.